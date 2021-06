Silná česká koruna

Optimistický pohled

S výjimkou Prahy a několika dalších lokací není česká ekonomika příliš závislá na cestovním ruchu. Naše země si zachovává průmyslový charakter a právě pověstné montovny fungovaly většinou i během koronavirové pandemie. Co se týče HDP, máme již to nejhorší za sebou a díky rychlejšímu otvírání ekonomiky může být druhé letošní čtvrtletí velmi dobré. Z tohoto pohledu se jeví česká ekonomika v dobrém světle, hlavně v porovnání s ostatními evropskými státy, jakkoliv nesmíme zapomínat, že jsme v recesi. Znamená to, že je nejhorší opravdu za námi?

Česká koruna a inflace

Hlavní problémem pro českou ekonomiku bude inflace. V loňském roce byla ve výši 3,2 %, tento rok možná ještě stoupne. Ve srovnání se zeměmi Evropské unie máme inflaci skoro dvojnásobnou. Tento trend prakticky pokračuje každý měsíc. Za letošní duben se v ČR odhadovala na 3,2 %, zatímco v sousedním Rakousku 1,9 %. Z hlediska inflace a tedy i kupní síly obyvatelstva by měl kurz koruny vůči euru růst, jelikož česká koruna ztrácí kupní sílu rychleji.

Klidná ČNB

Česká národní banka se prozatím nechystá zvedat úrokové sazby a raději nechá inflaci pomalu ujídat úspory obyvatelstva. I kdyby však úrokové sazby zvedla, bude se jednat o „homeopatickou“ dávku v řádu desetin procent. Tedy příliš málo na to, aby se to projevilo v běžném životě. ČNB má na rozdíl od amerického Fedu nebo Evropské centrální banky tu výhodu, že její zvýšení sazeb nevyvolá zemětřesení na světových trzích, spíše je pravděpodobné, že si toho světová média vůbec nevšimnou. Problém se však nachází někde jinde. Pokud by se ČNB rozhodla sazby zvýšit, česká koruna nadále poroste, což by se za chvíli přestalo líbit českým exportérům. V důsledku toho by pak silná koruna mohla zbrzdit celou ekonomiku.

Matěj Široký