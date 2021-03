Česká koruna v hledáčku amerických investorů

Většinou českých médií proběhla kratičká zpráva, že experti z Bank of America doporučili k nákupu českou korunu. To je pro nás samozřejmě dobrá zpráva. Ovšem, už méně se zmiňovaly důvody pro tento krok a taktéž skutečnost, že tito experti nedoporučovali jen českou korunu. Co má tedy být důvodem k jejímu nákupu?

Strach z inflace

Velká část odborné ekonomické veřejnosti předpokládá vyšší růst inflace z důvodu zvýšené poptávky, která bude následovat, jakmile se zruší všechny zákazy omezující ekonomickou aktivitu z důvodu sanitární krize. Očekává se, že v tu chvíli lidé začnou utrácet uložené peníze, které dosud nemohli utratit. Dalším důvodem budoucí inflace je růst cen komodit, a to zejména ropy, ale například i mědi nebo dřeva. Šéf amerického Fedu Jerome Powell, předpokládá, že se bude jednat o přechodný jev. Jenomže nikdo si teď netroufá říct, jak dlouho bude trvat. Na zkrocení inflace existuje jeden osvědčený způsob, a to zvednutí úrokových sazeb centrální bankou dané země.

Prostor pro zvednutí úrokových sazeb

Experti z Bank of America předpokládají, že na rozdíl od měn, jako jsou dolar nebo euro, si země s méně exponovanými měnami budou moci dovolit rychleji zatáhnout za brzdu. Nárůst inflace se bude týkat zemí, které hodně vyvážejí, protože právě náklady na přepravu budou v blízké budoucnosti růst. A proto experti doporučují se zaměřit nejenom na českou korunu, ale i na brazilský real, čínský juan a jihokorejský won. Investor by neměl zapomenout ani na ruský rubl a ruské akcie, které budou těžit z vyšších cen ropy a zemního plynu. Právě zvednutí sazeb u těchto měn povede k jejich posílení vůči dolaru nebo euru. To je důvod, proč by americký investor měl diverzifikovat svoje portfolio o tyto měny.

ČNB a sazby

Česká národní banka (ČNB) v poslední době změnila tón. Ještě v roce 2020 se mluvilo o tom, že by chtěla zvýšit úrokové sazby čtyřikrát. Nyní, a to hlavně s ohledem na špatný vývoj pandemie, bude něco takového velmi těžké realizovat. Velkou příležitostí pro zvýšení sazeb bude přechodné období okolo parlamentních voleb na podzim 2021. Politická odpovědnost za ně bude minimální. ČNB má prostor pro zvýšení sazeb v řádu desetin procent, protože dopady zvýšení úrokových na burzu jsou velmi malé . Kurz české koruny je stále volatilní. Strach z dopadu na tuzemský trh s nemovitostmi je taktéž malý. Připomeňme si, že na něj nemělo prakticky žádný vliv zrušení čtyřprocentní daně z nemovitosti. A tak ani zvýšení hypoték o jedno procento zásadní dopad mít nebude.

Matěj Široký