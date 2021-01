Poroste cena nemovitostí i v roce 2021?

Centrální banky u kormidla

O cenách nemovitostí rozhodnou dva zásadní faktory. Na prvním místě za jak dlouho a jestli vůbec se vrátí úroveň turismu na tu z doby předkrizové. Přestože to je dnes prakticky nemožné určit, již teď je jasné, že dříve než v roce 2022 to nebude. Druhým faktorem je rozhodnutí centrálních bank ohledně toho, jak celou krizi řešit. V praxi to znamená, že záleží na tom, jak dlouho budou centrální banky masivně tisknout peníze a držet úrokové sazby na nízkých nebo záporných hodnotách. Z toho vyplývají dvě možná řešení: buď v tom budou nadále pokračovat, anebo se pokusí vrátit do normálního stavu.

Cesta rozvolněné měnové politiky

Budou-li úrokové sazby nízké, ceny nemovitostí jednoznačně porostou. Už jen proto, že díky nízkým úrokovým sazbám bude výhodnější si na nemovitost půjčit než šetřit. Není proto důvod investici odkládat. Dlouhodobým efektem uvolněné politiky je postupná ztráta důvěry v peníze a rostoucí inflace. Právě tato obava vede mnohé k nákupu nemovitosti, kterou vidí jako hmatatelnou jistotu pro zachování svého bohatství. V nejistých dobách zůstávají nemovitosti vyhledávanými možnostmi investice. I v tomto pozitivním scénáři jsou však důvody k obavě. Česká národní banka (ČNB) už před půl rokem uvedla, že současné ceny nemovitostí jsou nadhodnoceny o 10 až 15 procent. Již dnes jsou kvůli vysoké ceně byty pro mladé rodiny nedostupné. Investice do nemovitosti jsou sice reálné, ale mohou být málo likvidní. V neposlední řadě ji stát může velmi dobře danit.

Cesta škrtů

Druhou alternativou je, že centrální banky utáhnou měnovou politiku. To bude automaticky znamenat nárůst ceny peněz a zvyšování úroků. Nejenom že se půjčky pro kupce nemovitostí zdraží, ale obsluha dluhu bude dražší také pro stát i firmy. To povede k hledání úspor a škrtům. V tom případě hrozí propad celé ekonomiky a cena nemovitostí půjde dolů. Jednak bude mnohem těžší obdržet hypotéku a také se na trhu následně objeví byty, které nebudou jejich vlastníci splácet. Jelikož je absolutně nemožné v tuto chvíli odhadovat, pro který scénář se centrální bankéři rozhodnou, je nejlepší strategií vyčkávat, jak se celá záležitost vyvine. Ten, kdo si koupí nemovitost v první polovině roku 2021, musí počítat s oběma scénáři.

Matěj Široký