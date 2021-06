Další nápad, jak řešit koronakrizi: odpouštět dluhy firmám

Vlna krachu 2021?

Hlavní ministrovým argumentem je skutečnost, že Francii hrozí vlna bankrotů firem, jakmile se zastaví kohoutky se státní pomocí. V loňském roce 2020 v zemi zkrachovalo 30 tisíc firem. Pesimistický výhled pro rok 2021 mluví o 75 tisících bankrotujících společností, pokud francouzský stát nezasáhne. Pomoc by měla spočívat v tom, že pokud firmy nezačnou propouštět, stát jim odpustí vrácení půjček uskutečněných během pandemie, daně a odvody.

Nezaměstnanost anebo zombie firmy?

Le Maire počítá s tím, že stát vyjde levněji odpuštění dluhu než následná zátěž sociálního systému v podobě dlouhodobé nezaměstnanosti. Ve Francii je vyplácení podpory v nezaměstnanosti oproti České republice velmi štědré. Jak do výše vyplácené dávky, kdy neexistuje zastropování jako u nás, tak i do délky. Má-li zaměstnanec řádně odpracované dva roky, může dostávat podporu během několika následujících let. Pokud bude firma fungovat i nadále, ušetří francouzský stát nemalé částky, zvláště pak, když jde o zaměstnance starší 55 let. Hlavní námitkou vůči tomuto postupu však je, že taková nabídka vede pouze k vytváření nových zombie firem. To jsou takové, které by za normálních okolností zkrachovaly, ale pro stát je výhodnější je udržovat v chodu. Nevytvářejí samy o sobě reálný zisk, ale často fungují na systému neustálého zadlužování. V důsledku dnešních minimálních úroků se mohou zadlužovat velmi dlouho. I když se z pohledu francouzského státu může zdát, že jde o lákavou možnost, z hlediska občanů a daňových poplatníků to tak výhodné není. Zaprvé stát nebude moci dobře rozlišovat firmy, kterým by tato pomoc pomohla k nastartování, protože aby byla účinná, musí se udělovat plošně. Za druhé zaplatí odpuštěný dluh v konečném důsledku daňový poplatník. Ať to dopadne s návrhem francouzského ministra jakkoliv, náklady způsobené koronavirovou pandemií ponesou hlavně občané.

Matěj Široký