Jaké by byly důsledky zrušení dluhu u Evropské centrální banky?

23. února 2021 štítky Koronavirus Měnová politika čtení na 2 minuty

O postoji stovky předních světových ekonomů ohledně zadlužení jsme již psali. Různé ankety naznačují, že i většina běžných Evropanů by byla pro zrušení zadlužení států u Evropské centrální banky. To je lidsky velmi pochopitelné. Kdybychom se jakéhokoliv dlužníka zeptali, jestli chce, abychom mu jen tak odpustili jakoukoliv část dluhu, bude určitě souhlasit. Pokud byste však položili otázku, jaké důsledky toto zrušení přinese, většina lidí by pokrčila rameny. Možná, že kdyby znali důsledky, jejich odpověď by byla jiná.