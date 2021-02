Přední ekonomové navrhují smazat dluhy ECB

Dluh zavazuje

Z dluhu se v současnosti stala ideologická otázka. Ano, můžeme do nekonečna spekulovat, jestli je tento dluh morálně ospravedlnitelný, či nikoliv. Zda je správné ho splatit, či ne. Nechme však tuto rovinu stranou a přijměme prostý fakt, že dluh zavazuje. Státní dluh zavazuje nás, naše děti a děti jejich dětí. Z tohoto prostého faktu vyplývá, že bychom se měli snažit celé dění okolo dluhu pečlivě sledovat.

Objeveno ekonomické perpetuum mobile?

V čem má ona stovka ekonomů pravdu, je, že ECB drží dluh, který patří nám, neboli dluh, který máme sami k sobě. ECB kupuje dluhy za peníze, které pocházejí z kvantitativního uvolňování. Zrušením této části dluhu by nedošlo ke ztrátě na straně soukromých institucí nebo drobných střadatelů. Tyto dluhy by musely nadále zaplatit státy. Překvapující však je, že tito ekonomové navrhují, aby byla částka 2500 miliard eur použita na rozvoj zelené energie a přechod k obnovitelným energetickým zdrojům. To je poněkud překvapivé, protože zrušením dluhu nové peníze nevznikají. Jedinou možností, jak to mysleli, je, že bychom si peníze u ECB opět půjčili a pak znovu dluh zrušili. De facto by se jednalo o ekonomické perpetuum mobile. To však reálně neexistuje.

Odpověď z ECB

Prezidentka ECB Christine Lagardeová na tuto aktivitu jasně odpověděla: Ne, v žádném případě. Evropské dohody mezi EU a ECB odpuštění dluhu zakazují. Tato odpověď je však značně nedostatečná, protože právě dohody či zákony se často mění s ohledem na situaci a politickou vůli. Ve skutečnosti stojíme před politickým problémem. Skupina ekonomů lobuje za odpuštění dluhu, což bude ve výsledku znamenat naprosto jiné pojetí světa, než na jaké jsme byli zvyklí. Šéfka ECB brání koncepci „starého světa“. Investor by se však neměl do politických témat tolik pouštět a na místo toho si položit otázku – jaké budou reálné následky odpuštění dluhů?

Matěj Široký