Výpočet mateřské 2021

Základním vstupním údajem pro výpočet mateřské je denní vyměřovací základ, který se následně redukuje. Denní vyměřovací základ se zpravidla vypočítá z rozhodných příjmů v předchozích 12 kalendářních měsících. Při výpočtu denního vyměřovacího základu dochází k redukci.

Redukce v roce 2021

Denní vyměřovací základ při výpočtu mateřské se v letošním roce redukuje následovně: do částky 1182 Kč se započítává ze 100 %, od částky 1182 Kč do částky 1773 Kč se započítává z 60 % a v částce od 1773 Kč do 3545 Kč se započítává z 30 %. Následná denní mateřská činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Příklad

Zaměstnankyně Alice má průměrnou hrubou měsíční mzdu 41500 Kč. Jak vysokou bude mít mateřskou dle výpočtové formule letošního roku?

Nejdříve se vypočítá neredukovaný denní vyměřovací základ, což je částka 1 364,38 Kč (41 500 Kč × 12 měsíců: 365 dní).

Z první redukční hranice se započítá částka 1 182 Kč a z druhé redukční hranice částka 109,43 Kč (1 364,38 Kč – 1 182 Kč) × 60 %). Z třetí redukční hranice se nezapočítá nic.

Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1 292 Kč (1 282 Kč + 109,43 Kč).

Denní mateřská činí 905 Kč (1 292 Kč × 70 %). Paní Alice tedy obdrží měsíční mateřskou (za 30 dní) ve výši 27 150 Kč (905 Kč × 30 dní).

Měsíční mateřská dle výše hrubé mzdy

Níže si pro názornost uvedeme měsíční mateřskou v závislosti na dosahované hrubé mzdě, výpočet dle roku 2021.

hrubá mzda 22 000 Kč – mateřská 15 210 Kč

hrubá mzda 27 000 Kč – mateřská 18 660 Kč

hrubá mzda 32 000 Kč – mateřská 22 140 Kč

hrubá mzda 37 000 Kč – mateřská 25 290 Kč

hrubá mzda 42 000 Kč – mateřská 27 360 Kč

hrubá mzda 50 000 Kč – mateřská 30 660 Kč

hrubá mzda 70 000 Kč – mateřská 35 640 Kč

