Zkrácený úvazek a mateřská

Práce na zkrácený úvazek je rok od roku oblíbenější a nabídka práce na zkrácený úvazek stoupá. Jak je to v takových případech s nárokem na mateřskou?

Podmínka pojištění není v praxi splněna při práci na dohodu nebo dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou ve výši 10000 Kč a méně nebo dohodu či dohody o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou ve výši 3499 Kč a méně. V těchto případech se totiž z hrubé měsíční odměny neplatí sociální pojištění a takové odpracované měsíce se nehodnotí do potřebné minimální doby pojištění pro přiznání mateřské.

Zkrácený úvazek zakládá účast na pojištění

Z hrubé mzdy na zkrácený úvazek se však sociální pojištění platí vždy, a to bez ohledu na částku hrubé mzdy. V praxi tedy mají nárok na mateřskou i ženy pracující pouze na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než 15200 Kč, což je minimální měsíční mzda v roce 2021 při práci na plný úvazek. Nižší hrubá mzda však má samozřejmě negativní dopad na samotný výpočet mateřské, která je následně podprůměrně vysoká.

Příklad

Studentka Jitka si při studiu vysoké školy již dva roky přivydělává prací na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele XY. Nyní očekává studentka Jitka narození syna. Samotné studium se nehodnotí do doby pojištění, avšak slečna Jitka bude mít nárok na mateřskou, a to právě ze svého zkráceného úvazku. Kdyby studentka Jitka během studia nepracovala, tak by jí mateřská nebyla přiznána.

Následující mateřská

V případě, že je matka dítěte doma na mateřské se starším dítětem (nejdéle do 4 let věku), přičemž má platnou pracovní smlouvu a znovu otěhotní, potom se mateřská na další dítě počítá ze stejného denního vyměřovacího základu jako na předchozí dítě. Z důvodu další mateřské si tedy nemůže v takovém případě matka dítěte pohoršit.

