Jaké jsou největší risky na současných světových trzích?

Koronaviru navzdory

Situace na světových trzích je podivná. Virus poražený není, ba právě naopak. Nejen Francie ale i ostatní evropské státy svá opatření zpřísňují. Svět trápí nedostatek vakcín a nízká rychlost očkování. Jak to dopadne s letní turistickou sezónou, není vůbec jasné. A přesto se trhy blíží ke svým rekordním hodnotám. Maxima na světových trzích však nejsou důsledkem vzkvétající ekonomiky, ale zásahů centrální bank. Právě špatný úsudek centrálních bank, a to zejména FEDu, může být pro trhy značným rizikem.

FED a inflace

Názor šéfa FEDu Jeroma Powella na inflaci je známý. Pokud dojde k větší inflaci, bude se podle něj jednat pouze o přechodné období. Zároveň si FED stanovil inflační závazek okolo dvou procent. Jeho analýza se opírá o zkušenost s loňským rokem. Tehdy jsme byli svědky nejen obrovského poklesu ceny ropy, ale i výprodejů letenek nebo pobytů v hotelích. Po roce se situace vrátila k normálu. FED počítá, že pokud dojde ke stoupání inflace, bude stejně jako výprodeje v roce 2020 přechodná.

Barel ropy za 100 dolarů?

Chyba v jeho úvahách může spočívat v ceně ropy. Prozatím se ropa Brent obchoduje v pásmu 60 – 65 dolarů, zemím OPECu se daří její cenu dosud regulovat tak, aby se udržela nad 60 dolary. Zároveň jsou tyto státy kdykoliv připraveny produkci ropy navýšit, jakmile by vzrostla poptávka. Avšak bude to stačit, pokud by se v květnu začalo hromadně cestovat a většina protikoronavirových opatření se zrušila? V roce 2013 se cena ropy dostala na 113 dolarů za barel. Ropný sektor je dlouhodobě podinvestovaný. Nebylo by tedy žádné překvapení, kdyby se ropa velmi rychle dostala na tuto úroveň. V tom případě by FED stěží mohl dodržet svůj dvouprocentní inflační cíl a musel by začít jednat. Inflace by nebyla přechodná. Změna v politice FEDu by znervózněla trhy a ty by ustoupily ze svých maxim.

Matěj Široký