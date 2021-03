Kam se podívá cena ropy?

Cenový strop

Podle vývoje ropy z posledního týdne, by se mohlo zdát, že ropa nemůže překonat hranici 70 dolarů. Cena ropy je navíc uměle držena. Organizace zemí vyvážejících ropu záměrně snížila produkci v poslední době, aby udržela cenu nad 60 dolary za barel. Dohoda o snížení produkce má trvat do konce dubna. Jedinou výjimku dostalo Rusko, které mohlo svoji produkci černého zlata lehce zvýšit. Je možné uměle držet cenu ropy i v následujících měsících?

Hra Saúdské Arábie

OPEC snížil do konce dubna produkci o 8 milionů barelů za den. Pokud by se tato zadržená ropa dostala na trh, její cena by klesla. Je tedy zřejmé, že cena je držena vysoko uměle. Největší podíl na snížení produkce má právě Saúdská Arábie, která se dobrovolně rozhodla navíc snížit produkci o další 1 milion barelů ropy za den, než bylo požadováno OPEC. Toto rozhodnutí však nebylo projevem dobré vůle, ale projevem síly Saúdské Arábie. Rusko a Kazachstán tlačí OPEC ke zvýšení limitů produkce ropy. Pokud by se tyto státy rozhodly neuposlechnout doporučení OPEC a svoji produkci navýšily, Saúdská Arábie může okamžitě zvednout opět svoji produkci o 1 milion barelů za den. Což by znovu způsobilo výrazný propad ceny.

Pomalé navyšování cen ropy

Saúdská Arábie tak drží ostatní hráče ropného trhu v šachu. Cílem je velmi pomalu zvedat produkci ropy ve světě, tak aby se znovu ceny černého zlata nepropadly. Pokud nedojde k svévolnému zvýšení produkce z ostatních zemí, Saúdská Arábie je schopná si cenu ropy ohlídat, aby se neopakoval scénář z minulého roku. Navíc, až sanitární krize skončí, všichni očekávají strmý nárůst poptávky po ropě. Avšak investice do těžařských parků a nových nalezišť jsou dlouhodobě podfinancovány díky dlouholetým nízkým cenám ropy. Je tedy pravděpodobné, že v následujících měsících budeme svědky silného růstu cen ropy.

Matěj Široký