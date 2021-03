Proč by neměla být inflace?

Situace na trhu práce

V USA i nadále zůstává poměrně velká nezaměstnanost, prozatím představuje 6,1 %. Před koronavirem byla ve výši 3,8 %. Navíc minimální mzda v USA zatím výrazně nevzrostla. Joe Biden sice má ve svém programu její razantní zvýšení, to se však prozatím odkládá. Pohled na trh práce v Česku ovšem naznačuje, že by zde inflace mohla růst mnohem rychleji než v USA. Zrušení superhrubé mzdy a růst průměrné mzdy naznačují, že riziko inflace je u nás mnohem větší než v USA. Ale i tyto argumenty jsou zpochybnitelné, protože skutečnou situaci na trhu práce budeme znát teprve zhruba tři měsíce poté, co skončí všechna protikoronavirová opatření a nařízení. Dokud běží vládní programy a podpory, je těžké vyhodnotit objektivně situaci. Evidentní ovšem je, že situace na trhu práce se zkomplikuje. Bude naopak převládat tlak na nižší mzdy a tím pádem budou spíše deflační než inflační tlaky.

Růst dovozu do USA

Odvrácenou stranou amerických vládních opatření je, že přímá pomoc lidem nepomůže nastartovat americkou ekonomiku, která by posléze měla přispět k oživení tamního trhu práce. To, že Američané budou mít více prostředků, způsobí jen to, že se do USA doveze více zboží. Přímým důsledkem těchto opatření bude tedy zvýšení importu a americká zahraniční bilance bude ještě nerovnovážnější než doposud. To je dobrá zpráva pro nás, protože to pomůže především zahraničnímu obchodu, málo však Američanům samotným. Zvýšený dovoz bude tlačit na ceny, což bude znamenat deflační tlak.

Nemožnost předpovědět inflaci

Velkým paradoxem je, že kdykoliv se během posledních 40 let předpokládal v USA růst inflace v důsledku ekonomického růstu, inflace se nikdy nedostavila. Zajímavé také je, že se dopřává velmi málo pozornosti tomu, co říká šéf Fedu Jerome Powell. Ten odhaduje, že inflace v zemi bude v následujících letech tvořit lehce přes dvě procenta. To je více než doposud, ale i tak inflace v USA zůstává malá. Patrick Artus z Natixis pak neočekává inflaci vyšší než dvě procenta.

Matěj Široký