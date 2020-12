Diverzifikace úspor devizami

Nedávno jsme si ukázali pravidlo tří při řešení osobních financí: jedna třetina majetku by měla tvořit tzv. železné úspory, druhá použita k vytváření trvalého majetku a poslední třetinu je možno využít k spekulativnějšímu a tím pádem rizikovějšímu investování. Jak tedy vytvořit onu železnou zásobu?

Diverzifikace prostředků: Klíč k úspěchu

Tak jako u investic do akcií platí i při vytváření železné zásoby pravidlo diverzifikace. Ta nám umožní při investici rozložit risk. Než mít hotovost pouze v jedné měně, je lepší ji rozdělit do více světových měn. Pokud budete mít všechny peníze jen v českých korunách, riskujete, že bude váš majetek záviset na kurzu koruny. Poslední rok nám ukázal, že právě kurz koruny byl velmi volatilní. Hodnota vašeho majetku se tak mohla snížit, ale i narůst o deset procent. Abychom tomuto nebezpečí předešli, je dobré mít disponibilní hotovost uloženou v různých devizách.

Dolar a euro

První možností, která nás napadne, jsou právě tyto dvě devizy. Je jistě dobré mít část peněz v těchto dvou měnách, jak z důvodu zahraniční dovolené, tak třeba nákupu přes internet v zahraničí. Co se však týče výhledu na jejich posilování v horizontu roku či dvou, nevypadá to na velkou slávu. FED a ECB se snaží vyřešit nastartování ekonomiky tištěním nových peněz, jinak řečeno monetizováním svého dluhu. To se projeví na slábnutí jejich měn zejména vůči těm asijským, které toto řešení nezvolily. Například čínský juan má dodnes kladné úrokové sazby.

Švýcarský frank a norská koruna

Mnohem lákavější variantou pro diverzifikaci jsou tyto dvě evropské měny. Jednak se jim daří daleko lépe zvládat koronavirus. A za druhé jde o měny, které jsou vyhledávané v nejistých časech, tzn., že jejich kurz roste. Norská koruna má na rozdíl od švýcarského franku ještě další parametr navíc, a tím je norské ropné bohatství. Pokud cena ropy vzroste, bude norská koruna posilovat. Začleněním norské koruny do naší železné hotovostní zásoby tak sázíme na stoupající cenu ropy. Norská koruna proto představuje nejen měnovou, ale i komoditní diverzifikaci.

Matěj Široký