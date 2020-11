Vývoj koruny

Když se podíváme na kurz koruny za uplynulý rok, sledujeme téměř jízdu na horské dráze. Do roku 2017, kdy Česká národní banka (ČNB) držela kurzovní závazek 27 korun za euro, se nic nedělo. Česká měna se dostala pod hranici 25 Kč na začátku roku 2020. Následně přišlo maximum 27, 81 Kč za euro v březnu, když ČNB výrazně snížila úrokové sazby. Po skončení první vlny koronaviru a první části bezstarostného léta se euro v půlce srpna dostalo velmi blízko k hodnotě 26 korun. Poté nastala panika, že se z českého premianta během první vlny koronaviru stane nejhorší žák, co se týče zvládnutí pandemie. Koruna oslabila až na hodnotu 27,37 na konci října. Společně s otočením křivky počtu nakažených koronavirem se překlopila dosud slábnoucí tendence české měny. Tak se dostala na současných 26, 47 Kč za jedno euro. Zkusme si načrtnout, jaký bude další vývoj.

Příčiny současného posilování koruny

Posilování je v současnosti ovlivněné především faktorem zvládnutí koronaviru. Nechme stranou, nakolik byla, či nebyla účinná vládní opatření. Povšimněme si, že z tvaru křivky jasně vyplývá, že jsme v sestupné tendenci nákazy, zatímco okolní evropské státy se teprve ke svým vrcholům v počtu nakažených blíží. Česko taktéž ustálo druhou krizi bez omezení výroby. Těžké ztráty utrpěla především odvětví služeb a cestovního ruchu. A hlavně v současné době ještě nepozorujeme strmý nárůst nezaměstnanosti. Právě tyto dobré zprávy budou příčinou dalšího posilování české koruny za předpokladu, že nenastane velký nárůst počtu nemocných v důsledku rychlého uvolnění pravidel.

Výhodná cena 26 korun za euro?

Koruna se tak může v nejbližší době dostat ještě níže a dosáhnout zajímavé úrovně pod 26 Kč za euro. To by byl příhodný čas pro vytvoření devizových rezerv. Hrozí však riziko, že koruna posílí velmi rychle až k hranici 25 Kč za euro. Pak se ČNB znovu ujme otěží a bude se ji snažit oslabit. Příliš silná koruna by začala škodit nadechujícímu se průmyslu, a to by si ani česká vláda nepřála.

Matěj Široký