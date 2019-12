Hypotéka není pro všechny

Většina lidí se cítí nejlépe ve vlastním bytě či domě, kde si mohou dělat, co chtějí. Pořízení hezkého a příjemného bydlení je jedním z hlavních finančních přání. Koupit nemovitost za hotové je však téměř nemožné. Hypotéka je tedy pro zájemce o vlastní bydlení nutností. Výběr ideální hypotéky se však rozhodně nevyplatí podceňovat a je vhodné ji věnovat stejnou pozornost jako výběru samotné nemovitosti. Ideálním nastavením parametrů hypotéky lze během jejího splácení ušetřit velmi významnou částku. Nabídka hypoték na trhu je velmi pestrá, rozhodně se vyplatí spolupracovat s kvalitním poradcem. Pořizovaná nemovitost i parametry hypotéky by měli odpovídat reálným finančním možnostem.

Kdy si hypotéku nebrat?

Čerpat hypotéku by v praxi neměli občané, kteří splňují požadavky banky jen velmi těsně. Vždy je vhodné mít vyšší rezervu, než požaduje banka, neboť při zhoršení finanční situace z různých důvodů by rodinný finanční rozpočet již nezvládal pravidelné měsíční splátky hypotéky. Hypotéka není zpravidla ani dobrou volbou pro lidi, kteří ještě často cestují, mění místo pobytu, stěhují se neustále za prací a žijí více přítomností než budoucností, život v nájmu je pro ně většinou výhodnější.

Investiční nemovitost

Mít pravidelný pasivní příjem z pronájmu je výborné pro každý rodinný rozpočet. Investice do nemovitosti jsou velmi oblíbené. U každé investice však platí, že nemusí být zisková. Rozhoduje celá řada aspektů jako je kvalita a lokalita nemovitosti, pořizovací cena nemovitosti, způsob financování nemovitosti či schopnost pronajmout nemovitost za co nejvyšší cenu serióznímu nájemci. Při nákupu nemovitosti určené k pronájmu by vlastní finanční zdroje měly tvořit podstatnou část kupní ceny, aby výnos z pronájmu pokryl splátku hypotéky. Vždy je totiž riziko, že nájemce nebude řádně platit nebo bude docházet k výlukám mezi uzavřením smluv se střídajícími se nájemci. Splátka hypotéky a platba nákladů za neobydlený byt současně může znamenat finanční problémy.

Petr Gola