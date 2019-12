Bez realitky? Raději ne

Šetřit na výdajích za služby realitní kanceláře se však nevyplácí. Zkušený makléř pomáhá stanovit prodávajícímu cenu odpovídající situaci na trhu a pro kupujícího je zavedená realitní kancelář jistotou, že prodej nemovitosti proběhne bez problémů.

Při rozdílných představách prodávajícího a kupujícího sehrává dobrý makléř důležitou roli mediátora a výrazným způsobem může pomoci najít rozumný kompromis nejenom ohledně ceny nemovitosti, ale i dalších záležitostí spojených s prodejem nemovitosti (s jakým vybavením, může pomoci s daňovými záležitostmi či s přepisem energií…).

Peníze až po převodu

Renomované realitní kanceláře mají své výborné právníky, proto kupní smlouva je bez vad a splňuje všechny požadavky pro provedení vkladu do katastru nemovitosti. Od okamžiku platby za nemovitost do zápisu do katastru nemovitostí jsou peníze u advokáta. Kupující má jistotu, že prodávající dostane peníze až po zápisu vlastnického práva v katastru nemovitosti.

Kupující chtějí jistotu

Pro prodávajícího představuje prodej nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře finanční benefit a časovou úsporu. Majitelé prodají v praxi nemovitost za vyšší cenu než prostřednictvím realitní kanceláře spíše výjimečně, neboť většinou nasadí příliš vysokou cenu, za kterou je nemovitost po dobu několika měsíců neprodejná, nebo naopak podcení situaci na trhu a prodají nemovitost zbytečně levně. Navíc řadu kupujících přímý prodej nemovitosti odrazuje, neboť ho shledávají rizikovější. Většina kupujících vyhledává pouze nemovitosti nabízené renomovanými realitními kancelářemi.

Spolupracovat s jednou realitní kanceláří?

Odměnu realitní kanceláři hradí zpravidla kupující. Prodávající mohou nabízet svoji nemovitost prostřednictvím více realitních kanceláří nebo spolupracovat pouze s jednou realitkou. Druhá možnost přináší prodejci lepší servis a i v očích zájemců o nemovitost je takové zprostředkování prodeje nemovitosti lepší. Odpadá možnost, že se během jednoho dne domluví se zájemci makléři z různých společností nebo že se při prohlídce nemovitosti potkává hned několik zájemců.

Petr Gola