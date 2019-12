Kdy se platí daň z nemovitých věcí?

Majitelé nemovitosti musí každoročně platit daň z nemovitých věcí. Jak je to v případě koupě nemovitosti během roku 2019?

Daň z nemovitých věcí se nikdy nedělí a je splatná vždy v plné roční sazbě pro celý kalendářní rok. Pro rok 2019 platili daň z nemovitých věcí majitelé nemovitosti k 1. lednu 2019. Pro rok 2020 budou platit daň z nemovitých věcí majitelé nemovitosti k 1. lednu 2020.

Související Peníze dělají peníze

Praktický příklad

Paní Eva prodala v říjnu 2019 svůj třípokojový byt v Brně. V květnu 2019 zaplatila paní Eva daň z nemovitých věcí pro celý rok, neboť splatnost daně je do konce května. Nový majitel pan Pavel bude daň z nemovitých věcí platit až v květnu 2020. Pan Pavel však musí do konce ledna 2020 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Daňové přiznání se podává pouze jednou a v následujících letech se daň platí na základě obdržené poštovní poukázky od finančního úřadu.

Daňové přiznání

Vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí není složité. Většina majitelů si zvládne daňové přiznání vyplnit sama. V případě využití služeb realitní kanceláře může být v balíčku služeb i pomoc se splněním daňových povinností, tj. vyplnění daňového přiznání k dani z nabytých věcí a daňového přiznání k dani nemovitých věcí.

Jak je daň vysoká?

Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek. Sazba daně ze staveb a jednotek se liší v závislosti na druhu nemovitosti a příslušném místním koeficientu. V jednotlivých městech je tedy částka daně různě veliká i u stejně velikých bytů. Pokud je vyčíslená roční daň z nemovitých věcí do 5000 Kč, potom se platí jednorázově. Jestliže je roční daň vyšší, tak ji mohou majitelé nemovitosti uhradit ve dvou splátkách, první do konce května a druhou do konce listopadu.

Nerozhoduje účel využití

Daň z nemovitých věcí platí majitelé nemovitosti za byt či dům, ve kterém bydlí, ale i za byt nebo dům, který pronajímají. Poplatníkem daň z nemovitých věcí je majitel nemovitosti nikoliv nájemce.

Petr Gola