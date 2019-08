Jak dlouhá je rodičovská dovolená?

Autor: Petr Gola Rubriky: Zaměstnání zdroj: pixabay.com Rodičovská dovolená náleží po skončení mateřské dovolené. Některé maminky čerpají delší rodičovskou dovolenou a jiné kratší. Jak je to možné? Jak je maximální doba čerpání rodičovské dovolené? Jak lze prodloužit dobu doma s dítětem?

Nárok na rodičovskou dovolenou je upraven v zákoníku práce, kdy zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. V praxi mohou rodičovskou dovolenou čerpat oba rodiče, ale nárok na rodičovský příspěvek má pouze jeden z rodičů. Doba pobírání rodičovského příspěvku a čerpání rodičovské dovolené se nemusí shodovat.

Jak zůstat s dítětem doma čtyři roky?

Někteří rodiče potřebují z různých důvodů, aby jeden z rodičů zůstal s dítětem doma déle, např. čtyři roky. Čerpat rodičovskou dovolenou je však možné maximálně tři roky, přesto lze zůstat doma i delší dobu. Podmínkou je však dohoda se zaměstnavatelem na čerpání neplaceného volna.

Praktický příklad 1)

Paní Hana se se zaměstnavatelem dohodla, že nastoupí do práce po skončení tříleté rodičovské dovolené, ale pouze na zkrácený úvazek a tři dny v týdnu bude moci pracovat z domova. Pro zaměstnavatele je paní Hana jedním z klíčových zaměstnanců a chce ji udržet ve firmě a nabídka „home-office“ je řešením, jak paní Hana zvládne péče o dceru a práci.

Praktický příklad 2)

Paní Eva potřebuje prodloužit rodičovskou dovolenou o deset měsíců. Rovněž s paní Evou má zaměstnavatel plány o svěření důležitých pracovních úkolů v budoucnu, proto souhlasil s čerpáním náhradního volna. Paní Eva se tedy písemně dohodla se zaměstnavatelem na čerpání neplaceného volna. Paní Eva nebude mít žádný příjem, ale protože si splní zákonnou oznamovací povinnost u své zdravotní pojišťovny a bude státním pojištěncem (bude pečovat o jedno dítě mladší 7 let), tak si nebude muset sama zdravotní pojištění platit.