Časté střídání nájemníků snižuje výnos

Autor: Petr Gola Rubriky: Finance zdroj: unsplash.com Majitelé nemovitosti určené k pronájmu chtějí samozřejmě co nejvyšší příjem z nájmu. Správné nastavení ceny však není jednoduché. Při vyšší ceně může být problém uzavřít smlouvu s nájemcem. Dlouhodobý pronájem je pro majitele finančně nejvýhodnější.

Čtěte také Stavební spoření je stále „in“

Pokud majitel nemovitosti nasadí příliš vysokou cenu, tak přestože se mu podaří najít zodpovědného nájemce, tak musí počítat s tím, že cena je pro nájemce velmi důležitá a uzavření smlouvy neznamená, že se nájemce během několika měsíců nebude stěhovat do kvalitou podobné nemovitosti, ale za nižší náklady.

Stěhování pro nájemce je snadné

Pro rodiny s dětmi je stěhování po několika letech velmi náročné. Rodina má příliš věcí a v bytě či domě byla zabydlena. Stěhování patří většinou mezi velmi stresové situace. U nájemníků tomu tak však není. Mají mnohem méně věcí než majitelé a rychlé přestěhování do jiného města za lepší pracovní nabídkou nebo do jiné nemovitosti za lepší a levnější variantou není pro nájemníky většinou problém. Na tuto skutečnost by měli majitelé nemovitosti pamatovat i při finančním plánování pronájmu nemovitosti.

Dobré vztahy jsou výhodou

I pro finanční výnos z pronájmu nemovitosti jsou dobré vztahy mezi majitelem a nájemcem velmi důležité. V takových případech je majitel nemovitosti včas připraven na případné stěhování, předchází se problémům se sousedy. V případě, že se nájemníci střídají rychle a nečekaně, tak se majitelé nemovitosti zpravidla nevyhnou situaci, kdy několik měsíců nemají příjem z nájmu a ještě k tomu musí platit peníze související s provozem nemovitosti, bez ohledu na to, zda tam někdo bydlí či nikoliv. Dlouhodobý pronájem za nižší cenu tak v praxi může generovat vyšší roční zisk než častější střídání nájemníků za vyšší cenu. Vždy je vhodné zvoliv optimální cenu vzhledem k aktuální situaci na trhu a s přihlédnutím k lidským kvalitám nájemce.

Výběr nájemce je velmi důležitý

Majitelé nemovitosti by v žádném případě neměli podceňovat výběr nájemníka, dobré reference od rodinných příslušníků, známých nebo zaměstnavatele jsou velmi důležité. Všichni majitelé nemovitosti chtějí pravidelně v dohodnutém termínu dostávat peníze na účet a ne řešit problémy nájemce s placením, s jeho sousedy apod.