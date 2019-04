Menší byty se lépe pronajímají

Autor: Petr Gola Rubriky: Bydlení zdroj: unsplash.com O finančním úspěchu pronajímání nemovitosti rozhoduje řada faktorů, zejména lokalita nemovitosti, pořizovací náklady nemovitosti, pravidelný měsíční výnos z pronájmu i schopnost majitele nemovitosti vybírat dlouhodobě spolehlivé a seriózní nájemce.

Čtěte také Je život v podnájmu větší svoboda?

Zpravidla finančně výhodnější je investice do menšího bytu. Poměr pravidelného výnosu vůči vynaloženým nákladům je zde často nejvyšší. Současně je na trhu zpravidla větší zájem o menší byty, které jsou atraktivní např. pro studenty, mladé partnery a jednotlivce. Život v menším bytě upřednostňují tito zájemci kvůli nižším měsíčním nákladům. Mnoho lidí v současně době volí právě úsporné bydlení, neboť hodně času věnují práci, cestování a svým koníčkům. Navíc díky mnoha moderním úpravám mohou i menší byty nabízet dostatek prostoru a současně působit velmi svěže.

Výpadek nájemného má nižší finanční dopad

V případě výpadků příjmů mají majitelé menších bytů nižší finanční ztráty. Veškeré měsíční náklady spojené s bydlením (např. do fondu oprav…) nejsou tak vysoké jako u větších bytů či domů. K měsíčním výpadkům dochází nejenom v případě změny nájemce, kdy se zcela výjimečně podaří zajistit, aby se nový nájemce nastěhoval do bytu ihned po ukončení nájmu předcházejícího nájemce. Současně nemusí nájemce plnit své smluvní povinnosti a neplatí nájemné. Než nájemce v takovém případě opustí byt, to někdy může několik týdnů trvat. Naprostá většina pronajímatelů se přitom kvůli jednomu či dvěma nezaplaceným měsíčním nájmům na soud neobrací, přestože na to mají dle uzavřené smlouvy nárok.

Drobné investice se vyplatí

O každou nemovitost je potřeba se starat. U pronajímané nemovitosti lze starost částečně převést na nájemce, ale každý majitel nemovitosti by měl pamatovat vždy na to, že pronajímaný byt je jeho majetkem. Správně nastavená komunikace s nájemcem je velmi důležitá, aby zařízení a vybavení bytu bylo stále na odpovídající úrovni. Při každé změně nájemce je vhodné provést drobné úpravy, které nejsou tolik finančně nákladné a přitom mohou hrát rozhodující roli pro potencionální nové nájemce. Jedná se zejména o vymalování pokojů, instalaci nových baterií, vyměnění WC příslušenství a detailní úklid celého bytu.

Příliš zařízený byt cenu tolik nezvyšuje

Někteří majitelé nemovitosti investují do zařízení bytu vysoké částky s nadějí, že následně budou inkasovat vyšší částky z nájmu. Tento krok se nemusí vždy vyplatit, neboť zvýšení ceny nájmu může být pro řadu lidí příliš vysoké a lidé, kteří jsou na tom finančně lépe, si zpravidla chtějí byt zařídit dle svého vkusu.