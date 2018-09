Do důchodu se bude chodit později

V loňském roce schválena novela zákona o důchodovém pojištění, která zastropovala důchodový věk na 65 let. Před schválením této novely přitom měli dnešní čtyřicátníci odcházet do důchodu později, lidé narozeni v roce 1977 až v 67 letech. Znamená to, že se důchodový věk nemůže zvýšit?