Finanční rovnováha v penzi

Autor: Petr Gola Rubriky: Penze zdroj: pixabay.com Dnešní čtyřicátníci by měli na penzi myslet v dostatečném předstihu a mít svůj vlastní penzijní plán. Před odchodem do penze je vhodné mít vyřešeno několik zásadních finančních rozhodnutí. Jakých?

Do důchodu bude potřeba v budoucnu odcházet připraven. Odchodem do důchodu se bude finanční situace měnit ještě více než je tomu nyní. Pro strávení příjemného podzimu života bude velmi důležité již předem vědět, jaký dopad na rodinnou peněženku odchod do důchodu bude mít a této skutečnosti přizpůsobit několik důležitých rozhodnutí – tj. zejména nemít již žádné dluhy a mít vyřešenu bytovou situaci.

Odchodem do penze se dluhy neruší

Před odchodem do penze je vhodné mít splaceny všechny úvěry a půjčky. V penzi si potom půjčovat pouze ve výjimečných případech. Exekuce důchodu je velmi jednoduchá a odchodem do penze se dluhy rozhodně nemažou. Mít v penzi dluhy je velmi nepříjemné.

Včasné stěhování

Významnou část rodinných výdajů tvoří výdaje za bydlení. Pobírat pouze státní důchod a bydlet v drahé nemovitosti nelze. Již před odchodem do starobního důchodu je vhodné provést důkladnou finanční analýzu. Pokud jsou náklady na bydlení nad finanční možnosti, tak je dobré se včas přestěhovat do menší nemovitosti a zisk z prodeje větší nemovitosti a koupě menší nemovitosti použít na aktivní trávení podzimu života.

Vlastní bydlení je výhodné

Bydlení ve vlastním bude výhodné. Bydlet v podnájmu ve dvaceti letech či třiceti letech může být z různých důvodů výhodné. Zejména pro lidi, kteří se nechtějí vázat na jednom místě a chtějí být flexibilní při hledání zajímavé pracovní nabídky po celé republice nebo pro lidi, kteří si chtějí ještě více užívat a nechtějí se vázat z důvodu splácení hypotéky. V penzi je však již mnohem výhodnější bydlet ve vlastním bytě či domě. Penzisté tráví mnohem více času doma a většina lidí se nikde necítí tak dobře jako „ve svém“. Navíc v penzi je složitější hledat na trhu s bydlením dostupný pronájem.

Hypotéku není vhodné odkládat

Čtyřicátníci, kteří si ještě nepořídili vlastní bydlení, by měli co nejrychleji o této možnosti uvažovat, a to i s ohledem na svoji penzi, tak aby stihli splatit hypotéku před odchodem do důchodu.