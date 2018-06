Každý úvěr je potřeba si dobře promyslet

Autor: Petr Gola Rubriky: Úvěry zdroj: pixabay.com Nesplácení úvěru může být začátkem finančních problémů a rozjezdu kolotoče exekucí. Dobře naplánovaný a promyšlený úvěr však může pomoci rozjet úspěšné podnikání, vyřešit vlastní bytovou situaci či umožnit kvalitní vzdělání.

V životě jsou okamžiky, kdy rozhodně nelze čekat, až se peníze našetří a danou situaci je vhodné finančně řešit rychle. Úvěr může být výborným pomocníkem, ale i zlým pánem. Finanční situaci je potřeba posuzovat individuálně. Zodpovědný přístup k čerpání úvěru je velmi důležitý. Při důkladném finančním plánování má případné čerpání úvěru svoji roli v plnění dlouhodobých finančních cílů.

Kdy úvěr nečerpat?

V případě, že rodina potřebuje čerpat úvěr na pořízení věci, na kterou je schopna v poměrně rychlém horizontu našetřit, potom není dobré pořízení dané věci řešit úvěrem. Žádný úvěr není dobré vyřizovat v časové tísni. Úvěr by neměly čerpat rodiny, které neumí hospodařit a dodržovat stanovený finanční rozpočet. Při čerpání každého úvěru by měla být finanční zodpovědnost naprostou samozřejmostí. V opačném případě se zvyšuje riziko neplnění smluvních závazků a výrazného prodražení úvěru o sankce, v horším případě zabřednutí do exekucí.

Na co si dát pozor?

Při čerpání jakéhokoliv úvěru či půjčky by měsíční splátka neměla být nad rámec finančních rodinných možností. Vždy je dobré počítat i se zhoršením finanční situace během splácení (např. z důvodu dočasné nezaměstnanosti, snížení mzdy v zaměstnání nebo snížení zisku ze samostatné výdělečné činnosti). Příliš růžové vidění budoucnosti ohledně pravidelného příjmu je při vyřizování úvěru rozhodně na škodu.

Proč pamatovat na nenadálé problémy?

V životě může z různých důvodů docházet k osobním komplikacím, např. rozvodu, problémům v podnikání, zhoršení zdravotního stavu. V takových situacích dochází zpravidla i ke snížení příjmů, což může mít za následek problémy se splácením úvěru. Dobré je mít tedy mít železnou finanční rezervu i během splácení úvěru. Rovněž je dobré být psychicky připraven na případné stěhování do menšího bytu za účelem získání potřebných financí nebo stěhování do jiného města. Když se finanční problémy spojené se splácením úvěru či půjčky řeší ihned, tak je veliká šance, že se podaří vše zdárně vyřešit. Čas hraje rozhodně v neprospěch dlužníků, neboť věřitelé si své pohledávky velmi pečlivě hlídají.