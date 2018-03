Předdůchod Vám zachrání penzi

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Finance zdroj: pixabay.com Mnozí občané nemohou pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Z důvodu postupného prodlužování důchodového věku nebude v budoucnu z různých důvodů moci pracovat až do dosažení důchodového věku více lidí než dnes. Proč neodcházet do předčasného důchodu a zvolit předdůchod?

Předčasný důchod je výrazně nižší než řádný důchod. Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Kdo má důchodový věk vyšší než 63 let, ten může do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech, v ostatních případech lze odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Z finančního hlediska je předčasný důchod nevýhodný. Rozdíl oproti řádnému důchodu je při ochodu do předčasného důchodu např. o tři roky dříve již velmi citelný. „Předčasný důchod je nižší trvale, nedochází k žádnému přepočítání předčasného důchodu, až do dosažení řádného důchodového věku je omezen případný přivýdělek a každoroční valorizace je v korunovém vyjádření nižší než by byla u řádného důchodu" doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Řešením může být předdůchod

Finančně zodpovědní lidé počítají s možností, že nebudou moci pracovat až do řádného důchodového věku a mají dostatečné úspory v doplňkovém penzijním spoření, aby mohli čerpat předdůchod. V takovém případě nejsou bez peněz a vyhnout se předčasnému důchodu. Výhodou předdůchodu je, že toto období se hodnotí jako vyloučená doba pojištění při výpočtu starobního důchodu a nulový nebo nízký příjem podléhající platbě na sociálním pojištění nemá negativní vliv na výši státního důchodu. Za předdůchodce dále platí zdravotní pojištění stát. Díky čerpání předdůchodu je možné odejít až do řádného starobního důchodu. „Ideální je samozřejmě pracovat až do dosažení řádného důchodového věku a naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření čerpat až v penzi, předdůchod je však zajímavý benefit, který doplňkové penzijní spoření nabízí," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Podmínky pro čerpání předdůchodu

Do předdůchodu je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození. Nutné je však mít dostatečně vysoké vlastní úspory na smlouvě. Měsíční částka předdůchodu musí totiž činit 30 % průměrné mzdy, což v roce 2018 je částka 8 629 Kč. Kdo chce předdůchod pobírat např. tři roky, ten musí mít naspořeno na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření necelých 311 tisíc korun. „Pro vytvoření dostatečného finančního polštáře na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření je tedy potřeba na smlouvu spořit dostatečně dlouho a pokud možno s příspěvkem zaměstnavatele," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Vícenásobná státní podpora

Stát výrazně podporuje spoření v doplňkovém penzijním spoření, a to formou státního příspěvku, daňového odpočtu a daňového osvobození pro příspěvky zaměstnavatele do limitu. Maximální státní příspěvek činí 230 Kč měsíčně na smlouvu, jestliže vlastní vklad činí 1 000 Kč a více. Od ročního základu daně je možné odečíst vlastní příspěvky na smlouvu až do částky 24 000 Kč, přičemž se hodnotí vlastní vklady nad 12 000 Kč. Na maximální daňový odpočet a daňovou úsporu ve výši 3 600 Kč dosáhnou lidé spořící si na svoji smlouvu měsíčně 3 000 Kč a více. „Legislativou je podporováno i zapojení zaměstnavatelů do spoření. Roční příspěvek zaměstnavatele na podporované finanční produkty, mezi které patří i doplňkové penzijní spoření, jsou do souhrnné roční částky 50 000 Kč osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob, sociálního i zdravotního pojištění," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

