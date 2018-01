Důchodový věk v roce 2018

Do řádného starobního důchodu je možné odejít nejdříve při dosažení řádného důchodového věku a za podmínky získání potřebné doby pojištění. Důchodový věk se prozatím zastropoval na 65 let. Kdo dosáhne důchodový věk v roce 2018?

Aktuálně se řádný důchodový věk liší dle ročníku narození a u žen se ještě stále zohledňuje počet vychovaných dětí. V budoucnu se však důchodový věk pro muže a ženy sjednotí a u žen již nebude záležet na počtu vychovaných dětí.

Pozdější odchod do důchodu

Dosažení důchodového věku neznamená, že je nutné ihned ukončit pracovní poměr nebo přestat vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. V řádném důchodovém věku je možné současně pobírat důchod a mzdu nebo zisk ze samostatné výdělečné činnosti bez omezení. Není ani nutné si ihned k dosažení řádného důchodového věku o starobní důchod požádat, ale je možné odejít do důchodu později. Z důvodu přesluhování je následně starobní důchod vyšší. Zvýšení se propočítává za každých odpracovaných 90 kalendářních dní.

Dřívější odchod do penze

Dostávat starobní důchod je možné i před dosažením řádného důchodového věku, pokud se odejde do předčasného důchodu. Občané mající řádný důchodový věk 63 let a méně mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Odchod do předčasného důchodu je sankciován, krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Do rozhodování o případném čerpání předčasného důchodu je tedy vhodné zohlednit i finanční hledisko.

Kdo má důchodový věk 65 let?

Dle aktuální legislativy mají důchodový věk 65 let lidé narození v roce 1971 a později. Mladší občané mají důchodový věk nižší. V budoucnu se však může důchodový věk u mladších lidí ještě zvýšit. V přiložené tabulce máme uveden řádný důchodový věk u lidí narozených v letech 1955 až 1964.