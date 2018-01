Základní výměra důchodu v roce 2018

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je ve všech případech stejná a v roce 2018 činí 2 700 Kč. Jak je to u dříve přiznaných důchodů? Jak se liší procentní výměra důchodu?

U nově přiznaných státních důchodů (starobních, pozůstalostních a invalidních) činí v roce 2018 základní výměra důchodu již při výpočtu 2 700 Kč. U důchodů přiznaných před rokem 2018 činila koncem roku 2017 základní výměra důchodu 2 550 Kč, ale od lednové splátky důchodu činí ve všech případech základní výměra 2 700 Kč. Ke zvýšení základní výměry dochází automaticky, není potřeba podnikat žádné administrativní úkony.

Praktický příklad

Pan Šerý odejde v roce 2018 do předčasného důchodu. Pan Šerý odejde do předčasného důchodu 357 dní před dosažením řádného důchodového věku. Pan Šerý získá dobu pojištění v rozsahu 43 let a jeho průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky budu 32 450 Kč. Měsíční předčasný důchod pana Šerého bude činit 14 439 Kč. Při výpočtu předčasného důchodu se však krátí pouze procentní výměra důchodu. Základní výměra důchodu pana Šerého je 2 700 Kč.

Základní výměra důchodu může být vyšší než procentní výměra

Většina důchodců má vyšší procentní výměru důchodu, jejíž výše závisí na konkrétním průběhu pojištění. Čím vyšší příjmy v produktivním věku a čím vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší procentní výměra důchodu. V praxi však může být vyšší i základní výměra důchodu, a to u všech důchodů. Minimálně musí procentní výměra důchodu činit 770 Kč.

Praktický příklad

Panu Novákovi byl přiznán invalidní důchod I. stupně. Osobní vyměřovací základ pana Nováka činí 6 000 Kč a pan Novák získal dobu pojištění v rozsahu 36 let (včetně dopočtené doby pojištění). Osobní vyměřovací základ může být i takto nízký, není stanoven žádný limit, jak minimálně vysoký musí osobní vyměřovací základ být.

Dle výpočtové formule důchodu roku 2018 bude mít pan Novák měsíční invalidní důchod I. stupně ve výši 3 780 Kč (základní výměra důchodu ve výši 2 700 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 1 080 Kč).

Pokud by byl panu Novákovi přiznán invalidní důchod II. stupně, potom by činil 4 320 Kč a invalidní důchod III. stupně by byl 5 940 Kč. Pouze u invalidního důchodu III. stupně by byla procentní výměra důchodu vyšší než základní výměra důchodu.