Doba pojištění pro přiznání důchodu

Autor: Petr Gola Rubriky: Penze zdroj: pixabay.com V roce 2018 musí žadatelé o starobní důchod získat dobou pojištění alespoň v rozsahu 34 let. Pokud není tato minimální potřebná doba pojištění stanovená legislativou získána, tak nemůže být státní starobní důchod přiznán. Získaná doba pojištění dále ovlivňuje i výši státního důchodu.

Do doby pojištění nutné k přiznání starobního důchodu se započítávají odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění a náhradní doby pojištění (např. studium v zákonném rozsahu před rokem 2010, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu…). V roce 2018 musí žadatel o starobní důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 34 let. Od roku 2019 bude potřeba získat dobu pojištění v rozsahu minimálně 35 let. Při nezískání potřebné doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán, dosažení řádného důchodového věku tedy nestačí k pobírání státního starobního důchodu.

Dobrovolné důchodové pojištění

Při nedostatečné době pojištění může být řešením dopojištění chybějící doby pojištění formou dobrovolného důchodového pojištění. Přihláška se podává na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Minimální dobrovolné důchodové pojištění placené v roce 2018 činí 2 099 Kč. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je legislativou omezena, proto je vhodné si dobu pojištění hlídat a případně se ihned přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění.

Jak doba pojištění zvyšuje důchod?

Každý rok pojištění ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu. Každý rok pojištění se hodnotí z výpočtového základu 1,5 %. Čím vyšší dobu pojištění žadatel o důchod získá, tím vyšší měsíční starobní důchod. Při vysoké době pojištění lze dosáhnout na lehce nadprůměrný důchod i při podprůměrných příjmech v produktivním věku. V přiložené tabulce máme vypočítán starobní důchod v závislosti na získané době pojištění u osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdě za odpracované roky) ve výši 29 200 Kč. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2018.