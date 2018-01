Příjmy penzistů v roce 2018

Státní důchod je do zákonného limitu osvobozen od daně z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění se ze státního důchodu neplatí nikdy. Naprostá většina penzistů tedy nemá se zdaněním důchodu žádné starosti, ale výdělečně činní penzisté zdaňují svůj příjem. Jak?

Za rok 2018 je od daně z příjmu osvobozen roční důchod ve výši 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu 2018, tedy do částky 439 200 Kč. Důchod nad limit se tedy vzhledem k vysokému limitu zdaňuje zcela výjimečně. Mnozí penzisté však v důchodu pracují, v řádném důchodovém věku nejsou žádné limity ohledně práce nebo výše příjmu. Omezení se však do dosažení řádného důchodového věku týká předčasných důchodců, kteří nesmí mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Jak je to s daněmi v roce 2018?

Zaměstnaní penzisté

Z hrubé mzdy ze závislé činnosti je pracujícímu penzistovi odvedena daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění jako ostatním zaměstnancům. Daň z příjmu činí 15 % ze superhrubé mzdy (tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance v souhrnné výši 34 %). Zdravotní pojištění placené zaměstnancem činí 4,5 % a sociální pojištění placené zaměstnancem činí 6,5 %.

Neprovádí se dopočet do minima

Když pracující penzista podepíše u zaměstnavatele prohlášení k dani, tak má nárok na daňovou slevu na poplatníka v měsíční částce 2 070 Kč jako ostatní zaměstnanci. Při práci na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než 12 200 Kč se zdravotní pojištění vypočítá ze skutečné hrubé mzdy, neprovádí se dopočet do minimálního vyměřovacího základu na úrovni minimální mzdy jako u ostatních zaměstnanců. Při práci na dohodu o provedení práce se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně.

Výkon samostatné výdělečné činnosti

Výkon samostatné výdělečné činnosti v důchodu je pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Zdravotní pojištění a sociální pojištění se tedy počítá ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny dosaženého hrubého zisku) a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Při nižších ziscích se jedná o významnou daňovou úsporu. Když je hrubý zisk do limitu, tak se z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění vůbec neplatí. Pro celý kalendářní rok 2018 je limitem částka 1 438 992 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.