Poradna: V předčasném důchodu finančně nevycházím, co teď?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 933×
Barbora: Odešla jsem do předčasného důchodu co nejdříve, co jsem mohla, abychom mohli s přítelem cestovat. Bohužel přítel před třemi měsíci zemřel a finančně je to teď pro mě velmi složité. Důchod po příteli jsem nedostala, sama mám nízký předčasný důchod. Jaké mám možnosti?
Vdovský důchod náleží pouze po zemřelém manželovi, po zemřelém druhovi vdovský důchod dostávat nemůžete. To, že Vám nebyl přiznán vdovský důchod, je tedy zcela v souladu s aktuálně platnou legislativou. Pokud máte nízký předčasný důchod, tak si měsíční příjem můžete zvýšit výdělečnou činností. Pod pojmem „nízký důchod“ si lidé představují odlišné částky. Možná by mohlo být Vaším řešením „pouze“ snížení nepovinných výdajů a optimalizace a důsledná kontrola povinných výdajů.
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Být sám pouze s předčasným důchodem není snadné
Životní situace párů, které spolu v důchodu žijí v jedné domácnosti, a jednotlivce bez nároku na pozůstalostní důchod je poměrně výrazně odlišná, protože se značně snižují výdaje za domácnost. Vzhledem k tomu, že jste plánovala život v penzi s přítelem, tak je současná situace pro Vás po finanční stránce těžká. V dotazu nepíšete, zda máte děti, se kterými byste mohla svoji situaci řešit.
Zaměstnání na pracovní smlouvu
I když jste odešla do předčasného důchodu, tak se samozřejmě můžete vrátit do zaměstnání. Můžete začít normálně pracovat na klasickou pracovní smlouvu. Pokud jste však prozatím nedosáhla řádného důchodového věku, tak by Vám v případě zaměstnání na pracovní smlouvu nenáležela výplata předčasného důchodu. Jakmile byste však řádného důchodového věku dosáhla, tak by se Vám výplata starobního důchodu obnovila, přičemž by se snížilo krácení za předčasnost. Jestliže jste již dosáhla řádného důchodového věku, tak můžete současně pracovat na normální pracovní smlouvu a k tomu dostávat na účet předčasný důchod.
Přivýdělek k předčasnému důchodu
Jestliže nechtete pracovat ani na zkrácený úvazek, tak pro Vás může být řešením brigáda na dohodu o provedení práce. V roce 2026 je možné si přivydělat na dohodu o provedení práce bez placení sociálního pojištění měsíčně 11999 Kč a méně. Takový příjem je možné mít i v předčasném důchodu do dosažení řádného důchodového věku, to znamená pobírat současně předčasný důchod a odměnu z dohody o provedení práce. Po dosažení řádného důchodového věku je pochopitelně možné mít libovolný příjem na dohodu o provedení práce. Pro rok 2027 se limit pro neplacení sociálního pojištění z dohody o provedení práce zvyšuje o 500 Kč.
Snížení životních nákladů
Zlepšit finanční situaci v předčasném důchodu je možné zvýšením příjmů, přičemž varianty příjmů ze zaměstnání jsme rozebrali v odstavcích výše. Druhou možností je snížení povinných výdajů. Pro konkretizaci by bylo potřeba znát detailně Vaši životní situaci. Řešením může být např. prodej bytu a koupě menšího bytu (z této obchodní transakce by Vám samozřejmě peníze zůstaly), možné je i stávající byt prodat a koupit levnější v jiném městě. Obdobně by se dalo postupovat např. u auta…, bez konkrétní znalosti Vaší situace to však nelze jednoznačně rozhodnout.
Závěrem
Na vdovský důchod skutečně nárok nemáte, takže pro zlepšení finanční situace byste měla v první řadě zkusit zvýšit své příjmy, např. brigádou na dohodu o provedení práce. Jestliže zaměstnání ve Vašem případě nepřichází z různých důvodů do úvahy, potom můžete snížit své měsíční výdaje a získat alespoň nějakou vlastní finanční rezervu (např. zmíněnou změnou bydlení). Řešením může být i podání žádosti o sociální dávky, pro jejich přiznání však musí být pochopitelně splněny zákonné podmínky.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením