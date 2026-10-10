Kolik žádostí o invalidní důchod neuspěje? V roce 2025 téměř 26 tisíc!
štítky Invalidita Právo čtení na 3 minuty | přečteno 856×
Za celý loňský rok nebylo úspěšných 25980 žadatelů o invalidní důchod. Proč tomu tak je? Kdo není v žádosti o invalidní důchod úspěšný? Podívejme se na důvody.
Pouze zdravotní důvody pro přiznání invalidního důchodu nestačí. Posudkovým lékařem musí být přiznána alespoň invalidita prvního stupně. V praxi dochází k tomu, že žadatel o invalidní důchod má sice zdravotní problémy, ale ty jsou nedostatečné pro přiznání invalidity. Ne všechny zdravotní problémy zakládají nárok na invalidní důchod. Právě nedostatečné zdravotní problémy jsou důvodem, proč není invalidní důchod přiznán. Neuznaná invalidita byla v roce 2025 důvodem pro zamítnutí 19624 žádostí o invalidní důchod, nejvíce potom v Moravskoslezském kraji (3054 zamítnutých žádostí) a v Ústeckém kraji (2224 zamítnutých žádostí), jak vyplývá z důchodových údajů ČSSZ za loňský rok (Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2025).
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Hodnocení zdravotního stavu o invalidní důchod
Zdravotní stav pro účely přiznání či zamítnutí žádosti o invalidní důchod hodnotí posudkový lékař, který postupuje v souladu s legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu. V zákoně o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. je to konkrétně v § 39, kde je uvedeno, že pojištěnec je invalidní, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:
- nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně
- nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně
- nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně
Dle odstavce 3 předmětného paragrafu přitom platí, že poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
Nedostatečná doba pojištění
V praxi však nemají jistotu pobírání invalidního důchodu na účet ani lidé se závažnějšími zdravotními problémy, kterým byla přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně, pokud nezískali minimální dobu pojištění. Bez získání minimální doby pojištění nelze invalidní důchod dostávat na účet. V roce 2025 bylo nesplnění podmínky minimální doby pojištění důvodem pro zamítnutí 6356 žádostí o invalidní důchod, nejvíce potom v Praze (2249 zamítnutých žádostí) a v Moravskoslezském kraji (742 zamítnutých žádostí).
Minimální nutná doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu se v Česku liší dle věku. Dle § 40 zákona o důchodovém pojištění platí, že musí být získána následující minimální doba pojištění:
- do 20 let méně než jeden rok
- od 20 let do 22 let jeden rok
- od 22 let do 24 let dva roky
- od 24 let do 26 let tři roky
- od 26 let do 28 let čtyři roky
- nad 28 let pět roků (doba pojištění se zjišťuje v posledních 10 letech před vznikem invalidity)
Lidé starší 38 let splní podmínku minimální doby pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech.
V Česku je vypláceno přes 420 tisíc invalidních důchodů
Přestože je každoroční počet zamítnutých žádostí o invalidní důchod v Česku vysoký a za rok 2025 bylo toto číslo opět vyšší než za rok 2024, tak to neznamená, že splnit podmínky pro výplatu invalidního důchodu je nějak mimořádně přísné. Česko patří mezi vyspělé země s nejvyšším počtem vyplácených invalidních důchodů, vždyť v červnu letošního roku pobíralo v Česku nějaký invalidní důchod 420880 lidí, nejvíce lidí pobíralo invalidní důchod prvního stupně, nejméně invalidní důchod druhého stupně.
TIP: Kalkulačka invalidního důchodu