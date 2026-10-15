Anthropic míří na burzu. Bude to investice roku, nebo past na drobné investory?
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Rok 2026 přináší další obří vstup na burzu. Po SpaceX se chystá Anthropic, který stojí za umělou inteligencí Claude. Investoři tak dostanou tento rok již podruhé možnost zobchodovat tak velké IPO. Jaká jsou rizika nebo příležitosti, pokud k tomuto IPO v listopadu dojde?
Rok rekordních burzovních debutů
Rok 2026 se možná zapíše do historie jako rok největších burzovních debutů. V červnu vstoupila na burzu společnost SpaceX Elona Muska. Při největším IPO v historii získala od investorů téměř 86 miliard dolarů. Společnost Anthropic však míří ještě výše. Její ocenění by mohlo dosáhnout až dvou bilionů dolarů. Tím by překonala dokonce i valuaci SpaceX při jejím vstupu na burzu, kdy byla investory oceněna na 1,77 bilionu dolarů. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o sázku na jistotu.
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Grahamovo varování před IPO
Jenže právě před podobnými příležitostmi varoval Benjamin Graham ve své slavné knize Inteligentní investor. V šesté kapitole věnoval zvláštní pozornost primárním úpisům akcií (IPO), které považoval za velmi rizikové pro nezkušené investory. Jeho argumentace je jednoduchá. Společnosti zpravidla vstupují na burzu v okamžiku, kdy jsou podmínky nejvýhodnější pro prodávající, nikoliv pro kupující.
Navíc IPO provází silná marketingová kampaň, jejímž cílem je vyvolat co největší zájem investorů. Ti pak často podléhají představě, že právě objevili příležitost svého života. Graham proto doporučoval přistupovat k novým emisím akcií s mimořádnou opatrností. Ani výjimečná společnost totiž nemusí být dobrou investicí, pokud za její akcie zaplatíme příliš vysokou cenu. A právě to může být případ Anthropicu.
Jak přistoupit k IPO Anthropicu
Jak se tedy k IPO Anthropicu postavit? Pokud společnost skutečně vstoupí v listopadu na americkou burzu, může to být dobrá zpráva pro celý sektor umělé inteligence. Úspěšný debut by totiž ukázal, že investoři jsou stále ochotni vložit obrovské částky do AI společností. A právě umělá inteligence dnes táhne americké akciové trhy, takže úspěšné IPO by mohlo přispět k dosažení nových rekordů. Bohužel to může platit i opačně. Pokud Anthropic svůj vstup na burzu odloží, investoři to mohou vnímat jako signál, že nadšení kolem umělé inteligence začíná slábnout.
Pro samotné IPO Anthropicu platí podobné riziko jako pro SpaceX. Vydělat na prvotním nadšení vyžaduje velmi rychlou ruku a znalost burzovní psychologie. Stačí připomenout, že akcie SpaceX po červnovém IPO nejprve prudce vzrostly, aby následně ztratily více než polovinu své hodnoty. Podobný scénář může nastat i u Anthropicu. Po prvotním nadšení může přijít vystřízlivění a výrazný propad ceny. A právě toto zklamání, kdy se začnou akcií zbavovat ti, kteří věřili, že vstup Anthropicu na burzu z nich udělá milionáře, může být zajímavou příležitostí pro dlouhodobé investory. Samozřejmě za předpokladu, že cena akcií klesne na rozumnou úroveň.