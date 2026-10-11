Poradna: Proč se mi důchod nezvýší o 540 Kč, ale pouze o 270 Kč?
štítky Penze Právo čtení na 2 minuty | přečteno 794×
Jaromír: Od příštího roku se můj měsíční důchod zvýší pouze o 270 Kč. Je pravda, že některým lidem se však zvýší měsíční důchod dokonce o 540 Kč? To mi přijde divné, vždy jsem platil vysoké daně, nikdy nebyl na úřadu práce a mám nadprůměrný důchod a zvýší se mi takto málo. Můžete mi to vysvětlit?
Státní důchody se zvyšují v lednu z důvodu každoroční valorizace, přičemž aktuální vzorec valorizace je následující:
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- Základní výměra důchodu se zvýší z 4900 Kč na 5170 Kč, základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou, takže nárok na toto zvýšení má každý příjemce státního důchodu.
- Procentní výměra důchodu se zvýší pouze o 0,2 %. Zvýšení procentní výměry důchodu je při lednové valorizaci velmi malé, v podstatě se pohybuje od 25 Kč do 40 Kč.
Proč se Vám zvýší důchod pouze o 270 Kč?
V dotazu píšete, že se Vám měsíční částka starobního důchodu zvýší pouze o 270 Kč. Pokud tomu tak skutečně je, potom pobíráte předčasný důchod a do konce roku 2026 nedosáhnete řádného důchodového věku. Předčasní důchodci, kteří ještě nedosáhli řádného důchodového věku, mají totiž nárok pouze na zvýšení základní výměry starobního důchodu. Procentní výměra důchodu se jim nezvyšuje. Při valorizaci v lednu 2027 to tolik nevadí, v jiných letech to však může být finančně výrazněji poznat. Odchod do předčasného důchodu tak znamená nejenom krácení důchodu, ale i nižší valorizaci až do dosažení řádného důchodového věku a omezené možnosti vlastního příjmu opět do dosažení řádného důchodového věku.
Komu se tedy zvýší důchod o 540 Kč?
V roce 2027 bude činit minimální starobní důchod 10340 Kč. V roce 2026 činí minimální starobní důchod 9800 Kč. Tato částka platí pro řádný i předčasný důchod. Kdo tedy v roce 2026 pobírá minimální starobní důchod, ten si skutečně meziročně polepší o 540 Kč, tedy více, než činí zvýšení průměrného řádného starobního důchodu, které je lehce přes 300 Kč. Právě minimální starobní důchod se v korunovém vyjádření zvýší nejvíce. Aktuální legislativní úprava je tedy pro lidi s minimálním důchodem příznivá.
Vysoké platby na sociálním pojištění nehrají roli
I když jste tedy během svého produktivního života platil vysoké sociální pojištění z nadprůměrných příjmů, nikdy jste nebyl na úřadu práce a získal tedy i vysokou dobu pojištění, a tím pádem máte i nadprůměrný starobní důchod, přestože jste odešel do předčasného důchodu, tak se Vám měsíční částka důchodu zvýší pouze o 270 Kč. Bohužel průběh pojištění bez evidence na úřadu práce se při valorizaci již nesleduje. To znamená, že jako předčasný důchodce, který ještě nedosáhl řádného důchodového věku, máte nárok na zvýšení měsíčního důchodu pouze právě o 270 Kč. Příjemci minimálního starobního důchodu zpravidla byli v evidenci na úřadu práce poměrně dlouho.
Vítězové valorizace? Příjemci minimálního důchodu
Lednové zvýšení důchodu budou tedy skutečně mít nejvyšší lidé s nejnižšími starobními důchody, tedy lidé s problematickým průběhem pojištění a mezerami v pojištění, kteří zaplatili během produktivního života na sociálním pojištění nízké částky.