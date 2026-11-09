Poradna: Změna invalidity v prosinci nebo v lednu, co je výhodnější?
štítky Invalidita Penze čtení na 3 minuty | přečteno 973×
Milan: Pobírám invalidní důchod prvního stupně přibližně v průměrné výši. Když mi bude zvýšena invalidita na druhý stupeň, jak to ovlivní částku důchodu, pokud k tomu dojde v prosinci a pokud v lednu? Co valorizace důchodu? Můžete mi to propočítat.
V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně, přičemž právě přiznaný stupeň invalidity má zásadní vliv na částku invalidního důchodu. Stupeň invalidity se může během let změnit – zvýšit i snížit, popřípadě může být invalidní důchod zcela odebrán.
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Změna invalidity a přepočet důchodu
V případě, že dojde ke změně stupně invalidity, tak se automaticky přepočítá i samotná výše invalidního důchodu. Každý invalidní důchod se skládá, tak jako ostatní státní důchody, ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměra státních důchodů je stejně vysoká. V roce 2026 tedy činí základní výměra invalidního důchodu prvního, druhého i třetího stupně 4900 Kč. V roce 2027 bude základní výměra důchodů 5170 Kč.
Přepočítací koeficienty u invalidního důchodu
Procentní výměra invalidního důchodu se při změně stupně invalidity násobí příslušným koeficientem. Pokud dochází ke zvýšení invalidity, tak se procentní výměra invalidního důchodu násobí koeficientem vyšším než 1, a jestliže dochází ke snížení invalidity, tak se procentní výměra důchodu násobí koeficientem nižším než 1. V přiložené tabulce níže máme pro názornost uvedeny tyto přepočítací koeficienty.
|Změna stupně invalidity
|Přepočítací koeficient
|Z prvního stupně na druhý stupeň
|1,5
|Z prvního stupně na třetí stupeň
|3
|Z druhého stupně na třetí stupeň
|2
|Z třetího stupně na druhý stupeň
|0,5
|Z třetího stupně na první stupeň
|0,3333
|Z druhého stupně na první stupeň
|0,6667
Praktický výpočet – zvýšení invalidity v prosinci 2026
Pan XY pobírá v roce 2026 průměrný invalidní důchod prvního stupně ve výši 10462 Kč (průměrný invalidní důchod prvního stupně v červnu). Z důvodu zvýšení stupně invalidity bude pan XY od prosince pobírat invalidní důchod druhého stupně.
V prosinci bude mít invalidní důchod pana XY hodnotu 13243 Kč, základní výměra důchodu zůstala 4900 Kč, ale procentní výměra se zvýšila z 5562 Kč na 8343 Kč (5562 Kč × 1,5).
Od ledna dojde ke zvýšení důchodu pana XY následovně: základní výměra invalidního důchodu se zvýší na 5170 Kč a procentní výměra důchodu se zvýší o 0,2 %. Po valorizaci bude pobírat pan XY invalidní důchod druhého stupně v roce 2027 ve výši 13530 Kč (základní výměra 5170 Kč + procentní výměra 8360 Kč).
Praktický výpočet – zvýšení invalidity v lednu 2027
Pan YX má v roce 2026 invalidní důchod prvního stupně ve výši 10462 Kč, po valorizaci bude mít tento důchod v roce 2027 hodnotu 10744 Kč (základní výměra 5170 Kč + procentní výměra 5574 Kč).
Z důvodu zvýšení stupně invalidity se následně v lednu zvýší panu YX invalidní důchod prvního stupně na invalidní důchod druhého stupně ve výši 13531 Kč (základní výměra 5170 Kč a procentní výměra 8361 Kč). Procentní výměra se získala násobkem koeficientu 1,5 a původní procentní výměry 5574 Kč.
Na názorném výpočtu vidíme, že pan XY a YX budou mít v roce 2027 stejně vysoký invalidní důchod druhého stupně, přestože jednomu se zvýšila invalidita již v prosinci a druhému v lednu.
Závěrem
Zatímco u starobního důchodu hraje roli, zdali se do důchodu odchází v prosinci, nebo v lednu následujícího roku, tak u změny stupně invalidity tato skutečnost nerozhoduje, jak jsme si vypočítali na praktickém příkladu. Čím dříve se tedy zvýší stupeň invalidity, tím dříve se začne pobírat vyšší invalidní důchod na účet.