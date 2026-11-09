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Poradna: Změna invalidity v prosinci nebo v lednu, co je výhodnější?

štítky Invalidita Penze čtení na 3 minuty | přečteno 973×

foto: Canva, ilustrační fotografie

Milan: Pobírám invalidní důchod prvního stupně přibližně v průměrné výši. Když mi bude zvýšena invalidita na druhý stupeň, jak to ovlivní částku důchodu, pokud k tomu dojde v prosinci a pokud v lednu? Co valorizace důchodu? Můžete mi to propočítat.

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně, přičemž právě přiznaný stupeň invalidity má zásadní vliv na částku invalidního důchodu. Stupeň invalidity se může během let změnit – zvýšit i snížit, popřípadě může být invalidní důchod zcela odebrán.

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Změna invalidity a přepočet důchodu

V případě, že dojde ke změně stupně invalidity, tak se automaticky přepočítá i samotná výše invalidního důchodu. Každý invalidní důchod se skládá, tak jako ostatní státní důchody, ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměra státních důchodů je stejně vysoká. V roce 2026 tedy činí základní výměra invalidního důchodu prvního, druhého i třetího stupně 4900 Kč. V roce 2027 bude základní výměra důchodů 5170 Kč.

Přepočítací koeficienty u invalidního důchodu

Procentní výměra invalidního důchodu se při změně stupně invalidity násobí příslušným koeficientem. Pokud dochází ke zvýšení invalidity, tak se procentní výměra invalidního důchodu násobí koeficientem vyšším než 1, a jestliže dochází ke snížení invalidity, tak se procentní výměra důchodu násobí koeficientem nižším než 1. V přiložené tabulce níže máme pro názornost uvedeny tyto přepočítací koeficienty.

Změna stupně invalidity Přepočítací koeficient
Z prvního stupně na druhý stupeň 1,5
Z prvního stupně na třetí stupeň 3
Z druhého stupně na třetí stupeň 2
Z třetího stupně na druhý stupeň 0,5
Z třetího stupně na první stupeň 0,3333
Z druhého stupně na první stupeň 0,6667

Praktický výpočet – zvýšení invalidity v prosinci 2026

Pan XY pobírá v roce 2026 průměrný invalidní důchod prvního stupně ve výši 10462 Kč (průměrný invalidní důchod prvního stupně v červnu). Z důvodu zvýšení stupně invalidity bude pan XY od prosince pobírat invalidní důchod druhého stupně.

V prosinci bude mít invalidní důchod pana XY hodnotu 13243 Kč, základní výměra důchodu zůstala 4900 Kč, ale procentní výměra se zvýšila z 5562 Kč na 8343 Kč (5562 Kč × 1,5).

Od ledna dojde ke zvýšení důchodu pana XY následovně: základní výměra invalidního důchodu se zvýší na 5170 Kč a procentní výměra důchodu se zvýší o 0,2 %. Po valorizaci bude pobírat pan XY invalidní důchod druhého stupně v roce 2027 ve výši 13530 Kč (základní výměra 5170 Kč + procentní výměra 8360 Kč).

Praktický výpočet – zvýšení invalidity v lednu 2027

Pan YX má v roce 2026 invalidní důchod prvního stupně ve výši 10462 Kč, po valorizaci bude mít tento důchod v roce 2027 hodnotu 10744 Kč (základní výměra 5170 Kč + procentní výměra 5574 Kč).

Z důvodu zvýšení stupně invalidity se následně v lednu zvýší panu YX invalidní důchod prvního stupně na invalidní důchod druhého stupně ve výši 13531 Kč (základní výměra 5170 Kč a procentní výměra 8361 Kč). Procentní výměra se získala násobkem koeficientu 1,5 a původní procentní výměry 5574 Kč.

Na názorném výpočtu vidíme, že pan XY a YX budou mít v roce 2027 stejně vysoký invalidní důchod druhého stupně, přestože jednomu se zvýšila invalidita již v prosinci a druhému v lednu.

Závěrem

Zatímco u starobního důchodu hraje roli, zdali se do důchodu odchází v prosinci, nebo v lednu následujícího roku, tak u změny stupně invalidity tato skutečnost nerozhoduje, jak jsme si vypočítali na praktickém příkladu. Čím dříve se tedy zvýší stupeň invalidity, tím dříve se začne pobírat vyšší invalidní důchod na účet.

Petr Gola

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