Poradna: Je mi 59 let, obnoví se mi vdovský důchod?
štítek Penze čtení na 2 minuty | přečteno 553×
Blanka: Do října budu dostávat vdovský důchod po manželovi, potom mi údajně skončí. Po jaké době mi může být obnoven, když jsem v lednu měla 59 let?
Vdovský důchod se ze zákona dostává pouze jeden rok. Po uplynutí jednoho roku náleží pouze při splnění některé ze zákonných podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, péče o dítě závislé na pomoci jiné osoby ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni závislosti, péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s vdovou žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni dva, tři nebo čtyři závislosti, invalidita třetího stupně nebo dosažení zákonného věku). Vzhledem k formulaci dotazu se zaměříme právě na věkovou podmínku, která Vás zajímá.
Související
Věková podmínka
V § 50 odstavci 2 zákona o důchodovém pojištění je napsáno, že je splněna věková podmínka, jestliže vdova dosáhla věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Vzhledem k postupnému sjednocování důchodového věku pro muže a ženy se v praxi v naprosté většině případů posuzuje důchodový věk muže ponížený o 4 roky.
Požadovaný věk ve Vašem případě
Vy jste se narodila v lednu 1967. Řádný důchodový věk muže narozeného v roce 1967 dle aktuálně platné legislativy činí 65 let a 2 měsíce (je uveden v příloze číslo jedna zákona o důchodovém pojištění). Tento věk ponížený o 4 roky činí 61 let a 2 měsíce.
V říjnu vdovský důchod dostávat nebudete
Věkovou podmínku v říjnu letošního roku splňovat nebudete. Pokud nebudete splňovat nějakou jinou zákonnou podmínku pro pokračování výplaty vdovského důchodu stanovenou v § 50 zákona o důchodovém pojištění, potom Vám přestane být vdovský důchod po uplynutí jednoho roku vyplácen. Budete mít však nárok na obnovu výplaty vdovského důchodu, protože platí, že když je některá ze zákonných podmínek splněna v pětileté obnovovací lhůtě, tak se na základě podané žádosti výplata vdovského důchodu obnoví.
Splnění věkové podmínky
V článku se zabývám pouze splněním věkové podmínky, a tu v zákonné pětileté lhůtě splníte, neboť věku 61 let a 2 měsíců dosáhnete během pětileté obnovovací lhůty po skončení výplaty vdovského důchodu. Zdůrazňuji, že výpočet věku je proveden dle aktuálně platné legislativy.
Závěrem
Vdovský důchod budete skutečně pobírat pouze jeden rok a následně Vám přestane být vyplácen, protože dle formulace dotazu nebudete splňovat žádnou ze zákonných podmínek. „Odebrání“ vdovského důchodu však nebude trvalé, protože během pětileté obnovovací lhůty splníte věkovou podmínku a budete si moci požádat o obnovu výplaty vdovského důchodu.
TIP: Kalkulačka vdovského důchodu