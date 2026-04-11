Poradna: Kdy půjdu do důchodu?
Andrea: Narodila jsem se v roce 1973 a vychovala jsem tři děti. Kdy budu moci odejít do důchodu? Jak se mám ještě na důchod připravit?
Dle aktuálně platné legislativy je řádný důchodový věk žen narozených v roce 1973, které vychovaly tři děti, 65 let a 8 měsíců. Důchodový věk pro Váš ročník narození je uveden v příloze číslo jedna zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. a během následujících let se může ještě změnit, takže Vám doporučuji sledovat případné legislativní změny. Dle aktuálně platné legislativy je možné do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. I podmínky ohledně předčasného důchodu se mohou během následujících let změnit, protože máte do důchodu ještě daleko.
Stejný důchodový věk jako muži
I když jste vychovala tři děti, tak máte dle aktuálně platné legislativy stejný důchodový věk jako muži stejného ročníku narození. Důchodové změny na Vás dopadly velmi silně. Vždyť např. žena narozená v roce 1950, která vychovala tři děti, měla řádný důchodový věk 57 let, což je o téměř 9 let méně, než je Váš řádný důchodový věk. Právě ženy, které vychovaly více dětí, mají aktuálně řádný důchodový věk výrazně vyšší, než měly ženy v minulosti, které vychovaly více dětí.
Na co se připravit?
Do důchodu máte ještě daleko, takže samotná výpočtová formule starobního důchodu dozná pravděpodobně nějakých změn. Obecně lze však předpokládat, že v budoucnu bude muset být z důvodu demografických a ekonomických změn méně výhodný výpočet starobního důchodu, než je tomu v současnosti. Čím více let do dosažení řádného důchodového věku chybí, tím důležitější budou vlastní finance k zajištění na důchod. Vlastní spoření a investování na důchod bude rok od roku důležitější. Otázkou zůstává, za jakých podmínek bude možné do předčasného důchodu odcházet. Případné další zhoršení podmínek pro předčasné důchody by opět bylo důvodem pro vyšší spoření a investování, protože z důvodu postupného prodlužování řádného důchodového věku bude moci méně lidí pracovat až do řádného starobního důchodu.
Základní důchodové premisy
Na odchod do důchodu je vhodné se finančně připravovat v dostatečném předstihu. Kdo nebude mít při odchodu do starobního důchodu žádné dluhy, bude mít relativně nízké náklady na bydlení, bude mít svůj vlastní finanční polštář, ten bude mít samozřejmě vyšší celkovou životní úroveň v důchodu. Velký bonus mají lidé v řádném důchodovém věku, kteří jsou stále v dobré kondici a přitom mají znalosti a dovednosti, které jsou na trhu práce ceněny a nemají tak problém si najít práci např. na zkrácený úvazek. Pobírat nějakou dobu současně důchod a mzdu je s ohledem na celkovou životní úroveň v penzi velmi přínosné.
Závěrem
Do dosažení řádného důchodového věku máte ještě poměrně daleko, během příštích let se může navíc Váš důchodový věk změnit, proto je vhodné sledovat legislativu. Bohužel pro Vás patříte mezi ty, na koho důchodové změny v posledních letech nejcitelněji dopadly, protože právě ženám, které vychovaly více dětí, se nejvíce zvýšil řádný důchodový věk. Rozhodně pro Vás bude velmi pozitivní, když v následujících letech ještě zvýšíte Vaše spoření a investování na důchod, pochopitelně s ohledem na Vaše možnosti.