Poradna: Je mi padesát, jak to budu mít s důchodem?
Bedřich: V létě budu mít padesát roků, posledních pár let si už šetřím na důchod. Kdy budu moci jít do důchodu? Nemohu to dohledat, v zákoně je poslední ročník 1973. S jakým důchodem mohu počítat a jak to bude s předčasným důchodem?
Jestliže budete mít v létě padesát let, tak jste se narodil v roce 1976. V příloze zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. je skutečně v tabulce důchodového věku jako poslední uveden ročník 1973. V § 32 předmětného zákona je však uvedeno, že u pojištěnců narozených v letech 1936 až 1973 je řádný důchodový věk uveden v příloze tohoto zákona a u pojištěnců narozených v období let 1974 až 1988 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 65 let a 8 měsíců přičte takový počet kalendářních měsíců, který se stanoví jako rozdíl v počtu let mezi rokem narození pojištěnce a rokem 1973. Ve Vašem případě tedy tři měsíce, což značí řádný důchodový věk 65 let a 11 měsíců.
Možné důchodové změny
Dle aktuálně platné legislativy je Váš řádný důchodový věk 65 let a 11 měsíců. V létě však budete mít teprve 50 let, takže v mezidobí se může legislativa ještě změnit. Jaký bude skutečně Váš skutečný řádný důchodový věk, mohou ovlivnit případné legislativní změny. Dle současně platné legislativy máte do dosažení řádného důchodového věku přes 15 let a během této doby může dojít i k několika legislativním změnám. Jakýkoliv výpočet Vašeho starobního důchodu v současné době bude pouze odhadem, a vzhledem k tomu, že Vám do dosažení důchodového věku zbývá hodně času a může dojít k několika zákonným změnám v oblasti důchodů, tak se i velmi fundované odhady mohou v tuto chvíli od skutečnosti dost lišit.
Kdy do předčasného důchodu?
Opět zdůrazňuji, že dle aktuálně platné legislativy je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Podmínky ohledně předčasných důchodů se však mohou během let rovněž změnit. Důležité bude sledovat případné legislativní změny. Ohledně předčasného důchodu může dojít nejenom ke změně zákonných podmínek ohledně věku, ale i třeba ohledně krácení či možného přivýdělku.
Přísnější výpočet státního důchodu
Aktuálně platná legislativa počítá s postupným zhoršováním výpočtu starobního důchodu. V § 15 zákona o důchodovém pojištění je v odstavci 3) uveden postupný pokles zápočtu v první redukční hranici při stanovení výpočtového základu. Ještě v roce 2025 činil zápočet v první redukční hranici 100 %, v letošním roce je to 99 %, v příštím roce to bude 98 % a následně se bude zápočet každoročně snižovat o jedno procento tak, aby od roku 2035 byl zápočet již jenom 90 %. Dalším legislativním opatřením snižujícím budoucí výpočet starobního důchodu je postupné snižování zápočtu za každý ukončený rok pojištění, jak vyplývá z § 34 zákona o důchodovém pojištění, kde je v prvním odstavci uvedeno, že v roce 2025 činil zápočet za každý ukončený rok pojištění 1,5 % z výpočtového základu, v roce 2026 je to 1,495 %, v příštím roce to bude 1,490 % a v následujících letech bude zápočet postupně klesat, aby od roku 2035 činil 1,45 %. Během následujících let, než budete moci odejít do starobního důchodu, samozřejmě může dojít ještě k několika legislativním změnám, které by mohly případně ovlivnit výpočet Vašeho starobního důchodu. Hodně bude záviset na budoucím vývoji legislativy.
Důležitost vlastních úspor
S ohledem na Vaše finanční zajištění při odchodu do starobního důchodu je dobře, že si již na starobní důchod šetříte a vytváříte si vlastní finanční rezervy. Během následujících let by bylo dobré, kdyby se Vám podařilo spoření a investování na důchod zintenzivnit, aby Váš vlastní finanční polštář na důchod byl pokud možno co nejvyšší. Úloha vlastního finančního zajištění na důchod neustále stoupá a tento trend bude v následujících letech pokračovat.
