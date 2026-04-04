Poradna: Jak dlouho bude mít sestra vdovský důchod?
Robert: Sestře byl přiznán vdovský důchod, narodila se v roce 1969 a vychovala jedno dítě. Sestra má nízký příjem, bez vdovského důchodu by to finančně nezvládala. Bude mít sestra nárok na vdovský důchod trvale? Může udělat něco pro zvýšení vdovského důchodu?
Po smrti manžela má manželka nárok na vdovský důchod, jestliže zemřelý manžel již pobíral starobní nebo invalidní důchod, nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu, nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Tyto podmínky vyplývají z § 49 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.
Důvody pro pokračování výplaty vdovského důchodu
Dle § 50 zákona o důchodovém pojištění následně platí, že se vdovský důchod pobírá jeden rok po smrti manžela a po uplynutí jednoho roku pouze v případě splnění některé ze zákonných podmínek, tj. že vdova:
- pečuje o nezaopatřené dítě,
- pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
- pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
- je invalidní ve třetím stupni,
- dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
Věková podmínka při narození v roce 1969
Důchodový věk muže narozeného v roce 1969 je dle aktuálně platné legislativy 65 let a 4 měsíce. Tento věk ponížený o 4 roky je 61 let a 4 měsíce. Věková podmínka pro trvalé pobírání vdovského důchodu je 61 let a 4 měsíce. Bez ohledu na počet vychovaných dětí nemá dle aktuálně platné legislativy žena narozená v roce 1969 svůj vlastní důchodový věk nižší než 61 let a 4 měsíce. Vaše sestra má aktuálně (nebo bude brzy mít) 57 let, věkovou podmínku tedy po uplynutí jednoho roku od pobírání vdovského důchodu nesplní. Pokud Vaše sestra nesplní některou jinou z výše uvedených zákonných podmínek, potom Vaše sestra nebude mít po roce již na výplatu vdovského důchodu nárok.
Splnění věkové podmínky v obnovovací lhůtě
Jestliže není žádná z výše uvedených zákonných podmínek po roce pobírání vdovského důchodu splněna, potom nárok na výplatu vdovského důchodu po uplynutí jednoho roku zaniká. Výplatu vdovského důchodu je však možno obnovit, jestliže ke splnění některé z výše uvedených zákonných podmínek dojde v zákonné pětileté lhůtě. Při splnění některé ze zákonných podmínek je potřeba si o obnovu vdovského důchodu požádat. Splnění věkové podmínky je důvodem pro trvalé pobírání vdovského důchodu. Věkovou podmínku Vaše sestra v obnovovací lhůtě splní, protože do pěti let od skončení výplaty vdovského důchodu dosáhne věku 61 let a 4 měsíce. To vše samozřejmě za předpokladu, že nesplní jinou zákonnou podmínku a vdovský důchod jí bude vyplácen i po roce.
Závěrem
Pokud Vaše sestra po uplynutí jednoho roku nesplní jinou zákonnou podmínku, tak si bude muset pohlídat splnění zákonné podmínky pro obnovu vdovského důchodu a z důvodu dosažení požadovaného věku si požádat o obnovu vdovského důchodu. Pouze na doplnění však uvádím, že v případě nároku na vlastní starobní důchod a vdovský důchod se vyplácí pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry důchodu, přičemž základní výměra důchodu náleží pouze jednou.
