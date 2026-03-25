Poradna: Dostávám vdovský důchod, mám jít do předdůchodu nebo předčasného důchodu?
Barbora: Narodila jsem se v lednu 1964 (jedno dítě) a před necelými devíti měsíci mi byl přiznán vdovský důchod po manželovi. V práci už to nedávám, a tak uvažuji, že v práci skončím. Jaká kombinace pro mě bude lepší: vdovský důchod a předčasný důchod, nebo vdovský důchod a předdůchod?
Vzhledem k tomu, že jste se narodila v roce 1964 a vychovala jste jedno dítě, tak je Váš řádný důchodový věk dle přílohy číslo jedna zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. 64 let a 10 měsíců. Do řádného důchodu můžete tedy odejít v listopadu 2028, přesné datum závisí na konkrétním dnu Vašeho narození. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Do předčasného důchodu můžete nyní odejít již kdykoliv.
Předdůchod nevyplácí stát
Zatímco předčasný důchod vyplácí stát, tak v předdůchodu jsou vypláceny vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Pro odchod do předdůchodu je tedy nutné mít dostatečně vysoké vlastní úspory alespoň ve výši 30 % průměrné mzdy pro využití legislativních výhod předdůchodu. Věkovou podmínku u předdůchodu rovněž splňujete.
Vdovský důchod Vám nenáleží trvale
Po uplynutí jednoho roku, což je základní lhůta pro výplatu vdovského důchodu, se vdovský důchod nadále pobírá při splnění některé ze stanovených zákonných podmínek. Jednou z podmínek pro trvalé pobírání vdovského důchodu je dosažení požadovaného věku, tj. věku o čtyři roky nižšího, než činí řádný důchodový věk muže stejného ročníku narození. Řádný důchodový věk muže narozeného v roce 1964 je 64 let a 10 měsíců, tento věk ponížený o 4 roky je 60 let a 10 měsíců. Věkovou podmínku tedy splňujete a vdovský důchod budete pobírat trvale.
Předčasný důchod a snížení vdovského důchodu
Jestliže se rozhodnete odejít do předčasného důchodu, tak velmi pravděpodobně bude Váš předčasný důchod vyšší než vdovský důchod (protože neznám Váš průběh pojištění, tak to nemohu říci stoprocentně), to mimo jiné znamená, že by se Váš vdovský důchod znatelně snížil. Proč? V případě nároku na vlastní starobní důchod (řádný nebo předčasný) a vdovský důchod se vyplácí v plném rozsahu pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry důchodu. Při nároku na dva důchody současně náleží základní výměra důchodu pouze jednou. Vdovy mající nárok na vdovský důchod by si tedy měly odchod do předčasného důchodu obzvláště pečlivě promyslet. Dokud Vám totiž nebude starobní důchod přiznán, tak budete pobírat vdovský důchod v plném rozsahu.
Předdůchod: vyčerpání peněz před důchodem, ale nesnížení vdovského důchodu
Jestliže přestanete dříve pracovat a začnete pobírat předdůchod, potom nedojde ke snížení vdovského důchodu, protože v předdůchodu jsou vypláceny vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření a tato skutečnost nemá vliv na vdovský důchod, protože nedochází k souběhu dvou státních důchodů. Z tohoto úhlu pohledu je předdůchod zajímavým řešením Vaší situace. Na druhou stranu je nutné počítat s tím, že z důvodu čerpání předdůchodu vyberete značnou část naspořených finančních prostředků ještě před dosažením řádného důchodového věku a primárním cílem spoření na penzi bylo vytvoření „finančního polštáře“ právě na období pobírání starobního důchodu.
Závěrem
S ohledem na Vaši finanční situaci by bylo pro Vás nejlepší pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, třeba i za cenu hodně zkráceného pracovního úvazku. V takovém případě byste pobírala současně mzdu, Váš současný vdovský důchod a ještě byste neutratila našetřené peníze na důchod v předdůchodovém věku. Jestliže však již rozhodně nemůžete pracovat, potom se při čerpání předdůchodu a odchodu až do normálního důchodu vyhnete krácení za předčasnost, jako by tomu bylo při volbě předčasného důchodu, a ještě až do dosažení řádného důchodového věku budete pobírat Váš současný vdovský důchod.
