Poradna: Proč mi vzali vdovský důchod, když mám finanční problémy?
Anna: Pobírala jsem po manželovi vdovský důchod, ale teď mi ho vzali. Je to pro mě složité, protože jsem nyní nezaměstnaná a končí mi nárok na podporu v nezaměstnanosti. Je nějaká naděje, že mi vdovský důchod znovu dají, když se mi nepodaří najít práci a budu bez peněz?
Bohužel Vaše současná finanční situace nemá na pobírání vdovského důchodu žádný vliv. Délku pobírání vdovského důchodu neovlivňuje výše vlastního příjmu vdovy nebo její celková životní situace. Vlastní výdělek a celkový příjem vdovy není testován a nejsou stanovena žádná zvýhodnění ohledně vdovského důchodu pro vdovy s nižším aktuálním příjmem. Měsíční částka vdovského důchodu závisí výhradně na průběhu pojištění zemřelého manžela a pro délku výplaty vdovského důchodu jsou rozhodující jiná kritéria než vlastní příjem vdovy.
Jaká je klasická výplatní lhůta u vdovského důchodu?
Dle § 50 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. se totiž vdovský důchod vyplácí pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze za předpokladu, že je splněna některá ze zákonných podmínek. Mezi tyto podmínky přitom špatná finanční situace vdovy nepatří.
Kdy náleží vdovský důchod po roce?
Vzhledem k tomu, že Vám byla výplata vdovského důchodu odebrána, tak žádnou ze zákonných podmínek nesplňujete. Zákonné podmínky pro nárok na vdovský důchod po uplynutí jednoho roku jsou:
- péče o nezaopatřené dítě
- péče o dítě závislé na pomoci jiné osoby ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni závislosti
- péče o svého rodiče nebo o rodiče zemřelého manžela, který žije s vdovou v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni
- invalidita třetího stupně
- dosažení požadovaného věku, kterým je věk o 4 roky nižší, než činí důchodový věk muže stejného ročníku narození (nebo dosažení vlastního důchodového věku, pokud je nižší, což je vzhledem k prodlužujícímu se důchodovému věku žen nyní již výjimečné)
Kdy lze vdovský důchod obnovit?
Když se vdovský důchod pobírá pouze jeden rok a následně se již nevyplácí, protože není splněna žádná ze zákonných podmínek, tak to neznamená definitivní „zánik“ nároku na vdovský důchod. Jestliže totiž dojde ke splnění některé z výše uvedených zákonných podmínek během pětileté obnovovací lhůty, tak se výplata vdovského důchodu na základě podané žádosti obnoví. Vzhledem k tomu, že v dotazu neuvádíte svůj věk, tak Vám nejsem schopen spočítat, zdali splníte věkovou podmínku, která je v praxi nejčastějším důvodem pro obnovu výplaty vdovského důchodu. Věkovou podmínku si však spočítáte snadno sama, když si zjistíte důchodový věk muže stejného ročníku narození.
Závěrem
Skončení výplaty vdovského důchodu po roce je v praxi běžné a tímto opatřením jsou splněny zákonné podmínky, jak jsem Vám vysvětlil výše. I když jste aktuálně nezaměstnaná a inkaso vdovského důchodu Vám chybí, tak to není důvodem pro pokračování výplaty vdovského důchodu. S ohledem na Vaši složitou finanční situaci by bylo dobré, kdyby se Vám podařilo najít zaměstnání ještě během nároku na podporu v nezaměstnanosti. Jestliže by tomu tak nebylo, tak byste si následně (po skončení výplaty podpory v nezaměstnanosti) musela požádat o sociální dávky. Doporučuji Vám si spočítat, zdali během obnovovací lhůty nesplníte věkovou podmínku, abyste měla nárok na obnovu vdovského důchodu. Jestliže byste splnila jinou z výše uvedených zákonných podmínek během obnovovací lhůty, tak by Vám pochopitelně nárok na obnovu vdovského důchodu vznikl také.
