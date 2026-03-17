Tikající bomba Wall Street. Proč finanční giganti odmítají vracet lidem peníze?
Většina investorů upírá svůj zrak na zprávy z Íránu nebo na vývoj cen ropy a zemního plynu. Ano, v tuto chvíli se jedná o hlavní téma trhů, ale to neznamená, že ostatní témata zmizela. V USA se totiž čím dál více mluví o problému soukromého dluhu. Do potíží se dostala i velká jména, která se na sektor private credit zaměřují. O co v této krizi vlastně kráčí a proč by mohla na finančních trzích spustit korekci?
Rizikový půvab soukromého dluhu
Princip podnikání tohoto sektoru je přímočarý. Fondy půjčují peníze firmám mimo klasický bankovní systém. Důvodem je skutečnost, že v lepším případě se tyto podniky nechtějí zatěžovat složitým byrokratickým procesem, jenž žádost o úvěr v bance doprovází. V horším případě pak jde o firmy, které vědí, že by jim banka již nepůjčila, protože porušují některou z přísných podmínek pro obdržení půjčky. Pro investory jsou tyto dluhopisy atraktivní především vyššími výnosy, než jaké by jim nabídl například klasický státní dluhopis nebo firemní bond stabilní nadnárodní banky. Jde tedy o výhodný byznys pro obě strany – dokud se neobjeví problémy. A ty již dorazily.
Panika kolem omezených výběrů
O problémech tohoto sektoru se mluví více než rok. Naplno však na povrch vypluly až s pádem akcií společnosti Blue Owl. Tento titul oslabuje prakticky od ledna 2025, přičemž v posledních týdnech se jeho propad výrazně zrychlil. Od svého vrcholu před rokem akcie ztratily přes 67 %. Primárním důvodem tohoto propadu bylo omezení výběrů pro investory. Nešlo však pouze o tento ojedinělý krok a v minulém týdnu se problémy netýkaly jen fondu Blue Owl. Společnost Blackstone ve svém největším kreditním fondu připustila odkupy pouze kolem 8 %. Fond Cliffwater čelil žádostem o výběr ve výši 14 % aktiv, avšak investorům vyplatí jen 7 %. Společnost Blue Owl sice umožnila odkup 15 %, přestože standardní limit činí 5 %, finanční giganti jako BlackRock a Morgan Stanley naopak zůstali u pevného stropu a vyplatili pouze 5 % kapitálu.
Samozřejmě nehrozí, že by tyto obří firmy jako BlackRock krachovaly, nicméně jejich divize soukromého dluhu jsou silně zasaženy. Omezení výběrů je tak řešením, které má především zabránit dalšímu zhoršení krize. Na druhou stranu tento defenzivní krok investory neuklidňuje. Ba právě naopak, zvyšuje jejich nervozitu, a tím pádem chce čím dál více lidí svou hotovost zpět, i když jim za tyto výběry hrozí vysoké penále.
Nebezpečné paralely s minulostí
Až se navíc ceny ropy vrátí k normálnějším úrovním, může se ukázat, že dnešní nervozita nebyla jen reakcí na válku, ale že pod povrchem už delší dobu narůstal čistě finanční problém. Právě to je na celé situaci nejnebezpečnější: geopolitický šok jednou odezní, avšak špatně oceněný dluh, omezená likvidita a ztracená důvěra mohou na trzích rezonovat ještě dlouho poté. V tomto směru současné dění vzdáleně připomíná rok 2008, kdy prudký růst cen energií také nejprve vypadal jako hlavní problém, ale nakonec se ukázalo, že jen předznamenával mnohem hlubší trhliny ve finančním systému.