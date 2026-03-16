Poradna: Proč jsem ještě nedostal daňový přeplatek?
Vladimír: V polovině února jsem odevzdal daňové přiznání, ve kterém mi vyšel nárok na daňový přeplatek. Zatím jsem však ještě daňový přeplatek nedostal. S vyplněním daňového přiznání jsem schválně pospíchal, abych dostal peníze dříve. V čem může být problém? Mám to nějak urgovat?
Nárok na daňový přeplatek vypočtený v daňovém přiznání za rok 2025 vzniká, jestliže jsou zaplacené daňové zálohy během roku vyšší, než je vypočtená roční daň z příjmů, nebo pokud je roční daňový bonus vyšší, než je částka obdržených měsíčních daňových bonusů. Nárok na daňový bonus vzniká, jestliže je daňové zvýhodnění na děti, na které má nárok vždy pouze jeden z rodičů, vyšší než vypočtená daň z příjmů.
Kdy vzniká nárok na daňový přeplatek?
Důvodů, proč tomu tak je, je hned několik: např. uplatnění vysokých daňových odpočtů, nárok na roční daňovou slevu na manželku (manžela), nižší zisk za rok 2025 než za rok 2024 nebo zaměstnání pouze po část roku.
Vyplnění žádosti o daňový přeplatek
Když v daňovém přiznání vznikne nárok na daňový přeplatek, tak je nutné vyplnit i tabulku s žádostí o vrácení daňového přeplatku, která je součástí daňového formuláře. Na uvedený bankovní účet je pak finanční správou vypočtený daňový přeplatek zaslán.
Jaká je lhůta pro zaslání daňového přeplatku?
Zákonná lhůta pro zaslání daňového přeplatku je do 30 dní, jak vyplývá z § 155b daňového řádu č. 280/2009 Sb., kde je uvedeno, že správce daně vrátí vratitelný přeplatek na žádost daňového poplatníka do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vrácení vratitelného přeplatku. Lhůta však začíná běžet až s posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání.
Podání přiznání v únoru dřívější výplatu nezajistilo
Vy jste odevzdal daňové přiznání do prvního daňového termínu, tedy do 1. dubna, to znamená, že daňový přeplatek obdržíte do 30 dní od tohoto termínu, pravděpodobně tedy koncem dubna. Lhůta pro vyplacení přeplatku je do 4. května (1. květen je svátek, 2. a 3. květen je víkend). Přestože jste tedy podal daňové přiznání již v polovině února, tak jste si tímto krokem nezajistil obdržení daňového přeplatku do poloviny března. Pořád však obdržíte daňový přeplatek dříve, než kdybyste podal daňové přiznání za rok 2025 elektronicky během měsíce dubna.
Kdo odevzdá daňové přiznání po 1. dubnu, ten dostane peníze později
Elektronicky je možné daňové přiznání za rok 2025 odevzdat až do 4. května 2026. Elektronické podání totiž prodlužuje termín pro odevzdání daňového přiznání o jeden měsíc. Pro daňové poplatníky, kteří odevzdají daňové přiznání během měsíce dubna, platí pochopitelně nová lhůta pro obdržení daňového přeplatku, která začíná běžet od tohoto data až do 3. června 2026.