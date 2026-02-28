Poradna: Začala jsem v důchodu pracovat, kolik dostanu na účet?
Libuše: Půl roku jsem v normálním důchodu. Od března nastoupím na zkrácený úvazek. Hrubou mzdu budu mít 21000 Kč. Zajímalo by mě, kolik dostanu jako starobní důchodkyně na účet? Jaké daňové úlevy mám, když už jsem v důchodu?
Hned na úvod je nutno zdůraznit, že řádní starobní důchodci mohou mít libovolný příjem ze zaměstnání nebo podnikání. Pro řádné starobní důchodce neplatí žádné příjmové limity. Příjmové omezení se vztahuje pouze na předčasné důchodce a platí pouze do dosažení řádného důchodového věku. Vy jste již v řádném důchodu, takže si můžete libovolně přivydělat. Můžete pracovat i na pracovní smlouvu. Je jedno, zdali na plný, nebo zkrácený úvazek.
Z hrubé mzdy Vám bude sražena daň z příjmu a povinné pojistné (sociální a zdravotní pojištění). Při výpočtu daně z příjmu budete mít nárok na měsíční slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, tak jako ostatní zaměstnanci. Sleva na poplatníka je ve stejné výši pro všechny zaměstnance, tedy i pro starobní důchodce. Pro uplatnění slevy na poplatníka musíte mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Pouze na doplnění uvádím, že pokud byste náhodou následně pracovala i pro dalšího zaměstnavatele, tak prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele a v žádném měsíci není možné uplatňovat slevu na poplatníka u dvou zaměstnavatelů současně.
Sazba zdravotního pojištění
Na zdravotním pojištění budete odvádět z hrubé mzdy 4,5 %. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění, stejně jako ostatních přímých daní, je zodpovědný zaměstnavatel. Zdravotní pojištění musí být odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu na úrovni minimální mzdy platné pro plný úvazek, což je v roce 2026 částka 22400 Kč. To však neplatí pro starobní důchodce, kteří jsou státními pojištěnci. Jestliže budete mít tedy hrubou měsíční mzdu nižší než 22400 Kč, tak se ve Vašem případě nebude provádět dopočet do minima, tak jako u ostatních zaměstnanců. V tomto ohledu je výpočet zdravotního pojištění u řádných starobních důchodců výhodnější. Při práci na zkrácený úvazek může být hrubá mzda nižší než 22400 Kč. Zaměstnavateli budete muset při nástupu do zaměstnání oznámit zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěna.
Sleva na sociálním pojištění
Standardní sazba sociálního pojištění (včetně nemocenského pojištění) placeného zaměstnancem je 7,1 % z hrubé mzdy. Vy jako starobní důchodkyně však máte nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy. To znamená, že na sociálním pojištění budete platit pouze 0,6 % z hrubé mzdy. Výpočet sociálního pojištění výdělečně činných starobních důchodců je výhodnější než u ostatních zaměstnanců. Nárok na slevu na sociálním pojištění mají i starobní důchodci pracující na zkrácený úvazek. Nárok na slevu na sociálním pojištění je nutné zaměstnavateli doložit. Možnosti jsou dle § 7e zákona č. 589/1992 Sb. dvě:
- Doložení rozhodnutí o přiznání starobního důchodu a čestného prohlášení o nároku na výplatu starobního důchodu v plné výši.
- Potvrzení plátce důchodu o pobírání starobního důchodu v plné výši s uvedením dne, od něhož výplata starobního důchodu v plné výši náleží.
Konkrétní výpočet
Jestliže budete mít hrubou měsíční mzdu 21000 Kč, potom budete platit následující přímé daně:
- daň z příjmu: 580 Kč (21000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč)
- sociální pojištění: 126 Kč (21000 Kč × 0,6 %)
- zdravotní pojištění: 945 Kč (21000 Kč × 4,5 %)
Čistá mzda na účet bude tedy činit 19349 Kč (21000 Kč – 580 Kč – 126 Kč – 945 Kč).