Poradna: Jak skončit v práci co nejdříve?
štítek Právo čtení na 3 minuty | přečteno 1316×
Štěpán: U současného zaměstnavatele pracuji již pět let, s prací i kolektivem jsem byl spokojený, ale finančně mi to bohužel nevychází, mzda se mi zvyšuje velmi málo. Takže hledám novou práci a nějaké možnosti už se mi rýsují. Za jakých podmínek mohu skončit v práci co nejrychleji?
V dotazu neuvádíte zásadní informace o mzdě. Tedy o kolik vyšší mzda by pro Vás v současném zaměstnání byla akceptovatelná a kolik byste případně měl v jiném zaměstnání.
Řešení situace se stávajícím zaměstnavatelem
Vzhledem k tomu, že jste v současném zaměstnání spokojený a máte tam i dobrý pracovní kolektiv, tak bych Vám před konečným rozhodnutím doporučoval zkusit danou situaci napřímo řešit se současným zaměstnavatelem. Abyste před ukončením zaměstnání jednoznačně věděl, že finanční možnosti v současném zaměstnání jsou a budou pro Vás neakceptovatelné. V dotazu nepíšete, zdali jste takto osobně a jednoznačně nezkoušel o své pozici a finančním ohodnocení se současným zaměstnavatelem mluvit. Dle formulace dotazu předpokládám, že kdyby Vám Váš současný zaměstnavatel zvýšil mzdu, tak byste byl spokojený, protože Vám současné zaměstnání vyhovuje (z hlediska samotné práce a kolegů). Osobním rozhovorem nemůžete nic ztratit.
Výpověď i bez udání důvodů
Zaměstnanci mohou dát výpověď kdykoliv a bez uvedení důvodů, jak vyplývá z § 50 zákoníku práce. Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží. V současném zaměstnání tedy budete moci skončit poměrně snadno. Při podání výpovědi však počítejte s nutností dodržení dvouměsíční výpovědní doby. Výpověď je jednostranným právním aktem.
Jak běží výpovědní lhůta?
Dle § 51 zákoníku práce platí, že dvouměsíční výpovědní lhůta začíná běžet dnem, kdy byla doručena zaměstnavateli a za dva měsíce končí dnem, který se s tímto dnem číselně shoduje. Výpovědní lhůta tedy trvá přesně dva měsíce a je stejně dlouhá bez ohledu na den podání výpovědi. Když se podá výpověď začátkem měsíce nebo koncem měsíce, tak trvá výpovědní lhůta přesně dva měsíce.
Nejrychlejší ukončení pracovního poměru? Vzájemnou dohodou
Pokud chcete ukončit pracovní poměr co nejrychleji, potom je nutné ho ukončit vzájemnou dohodou dle § 49 zákoníku práce. Když se totiž zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem, takže vzájemnou dohodou je možno pracovní poměr ukončit velmi rychle. I dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná a každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru. Se vzájemnou dohodou musí pochopitelně zaměstnavatel souhlasit. Záleží tedy na Vašich vztazích se současným zaměstnavatelem a Vaší případné zastupitelnosti a nahraditelnosti. Možná by Váš současný zaměstnavatel souhlasil s rychlým ukončením pracovního poměru vzájemnou dohodou velmi rychle, jestliže byste se zavázal zaučit Vašeho nového zástupce v nějakém omezeném režimu.
Práce pro druhého zaměstnavatele během výpovědní lhůty
V případě, že se Vám nepodaří se současným zaměstnavatelem dohodnout na rychlém ukončení pracovního poměru a budete muset dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu, tak můžete v omezeném rozsahu začít pracovat pro druhého zaměstnavatele již během výpovědní lhůty. Pochopitelně by bylo toto období pro Vás náročné, ale mohl byste nastoupit do druhého zaměstnání dříve. Třeba byste se domluvil na zaučování během výpovědní lhůty na některou z pracovních dohod.
Závěrem
Pracovní poměr můžete samozřejmě ukončit výpovědí kdykoliv. S ohledem na rychlost ukončení je však pro Vás nutné ukončit pracovní poměr vzájemnou dohodou, se kterou by však musel Váš stávající zaměstnavatel souhlasit. Vzájemná komunikace a snaha řešit danou situaci je v takovém případě důležitá.