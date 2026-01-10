Poradna: Jsem OSVČ, kolik by mě stál zaměstnanec? Vyplatilo by se mi to?
Václav: V podnikání se mi nyní daří. Mám hodně zakázek a všechny nestíhám. Hodně mi pomáhá i manželka jako spolupracující osoba, i když chodí stále normálně do práce. Teď přemýšlím, že bych zaměstnal jednoho nebo dva zaměstnance. Nevím, zdali se mi tento krok finančně vyplatí. Jestli není lepší mít méně zakázek. Jaké by byly mzdové náklady a co by to pro mě navíc znamenalo?
V dotazu neuvádíte žádná konkrétní ekonomická čísla. Konečné rozhodnutí, zdali přijmout nějakého zaměstnance, či nikoliv, bude vždy a jen pouze na Vás, neboť Vy máte přesný přehled o svých zakázkách, možném finančním růstu apod. V textu tedy odpovím obecně, co by pro Vás přijmutí nového zaměstnance znamenalo a kolik by Vás to stálo.
Mzdové náklady
Jestliže přijmete jednoho zaměstnance, který bude mít hrubou mzdu třeba 45000 Kč, potom by Vaše mzdové náklady byly 60300 Kč (zaokrouhleno na stokoruny nahoru). Mimo hrubou mzdu byste totiž musel za zaměstnance platit sociální a zdravotní pojištění, v souhrnu 33,8 %. Navíc počítejte s tím, že zaměstnanci budete muset platit zákonnou dovolenou. Pokud budeme zjednodušeně počítat, že zaměstnance budete platit 12 měsíců, ale zaměstnanec ve skutečnosti odpracuje 11 měsíců z důvodu čerpání měsíční dovolené, potom budou Vaše skutečné mzdové náklady za každý odpracovaný měsíc 65800 Kč (zaokrouhleno na stokoruny nahoru). Při vyšší hrubé mzdě by byly částky vyšší, při nižší mzdě by byly částky nižší.
Celkové náklady budou ještě vyšší
Navíc počítejte s tím, že v případě nemoci zaměstnance mu budete v prvních 14 dnech platit náhradu mzdy, přičemž zaměstnanec nic neodpracuje. Budete pravděpodobně zaměstnanci přispívat na obědy, budete řešit pracovní oblečení, budete muset zajistit pracovní pomůcky, komerční pojištění apod. Jestliže aktuálně zvládáte vyřizovat veškeré daňové a administrativní záležitosti sám (např. uplatňujete roční výdajový paušál nebo jste vstoupil do dobrovolného měsíčního daňového paušálního režimu), tak v případě zaměstnání zaměstnance to již sám velmi pravděpodobně nezvládnete a budete muset platit externí účetní.
Pohled OSVČ a zaměstnance je odlišný
Všichni živnostníci a podnikatelé mají k výkonu své samostatné výdělečné činnosti zcela jiný vztah než zaměstnanci. Velmi těžko bude nějaký zaměstnanec tak zainteresován na Vaší činnosti jako Vy sám. Pro Vás je to samostatná výdělečná činnost, pro zaměstnance zaměstnání, a to je velký rozdíl.
Pomohl by Vám přechod manželky na hlavní činnost?
V dotazu uvádíte, že Vám manželka ve výkonu samostatné výdělečné činnosti pomáhá jako spolupracující osoba. Současně však stále Vaše manželka pracuje. Nevím, jakým způsobem Vám manželka pomáhá a jestli byste pro ni měl více činností, i kdyby byla Vaše spolupracující osoba na plný úvazek. Jestliže by bylo řešením přechod Vaší manželky na hlavní činnost k Vám, potom by takové řešení rozhodně stálo za zvážení. Vaší manželce záleží na Vašem podnikání stejně jako Vám a jste si vzájemnou oporou.
Zaměstnání přináší zodpovědnost
Jestliže se stanete i zaměstnavatelem, potom počítejte s ještě větší zodpovědností, než máte nyní. Budete mít totiž zodpovědnost za svého zaměstnance, kterému budete muset vždy v určitý den v měsíci vyplatit mzdu. Když je člověk sám sobě OSVČ, tak se ve finančně horším měsíci uskrovní, to při zaměstnání nějakého zaměstnance úplně nepůjde.
Závěrem
Přijmutí zaměstnance by pro Vás bylo velkým skokem, finanční náklady jsou vyšší, než se na první pohled zdá. Rozhodně Vám doporučuji si předem pečlivě propočítat, zdali tento krok bude mít pro Vás požadovaný finanční efekt. Pokud přijmete zaměstnance, tak se Vám citelně zvýší daňové a administrativní povinnosti, s tím je rovněž potřeba počítat. Pokud však máte opravdu hodně zakázek, tak si přijmutím třeba dvou zaměstnanců můžete finančně velmi polepšit a pracovně si ulevit. Vše pochopitelně záleží na Vaší konkrétní podnikatelské a finanční situaci.