Růst bez korekce: co žene zlato a stříbro výš i v roce 2026
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 551×
Zlato a stříbro pokračují ve své velké jízdě i v roce 2026. Oba kovy mají za sebou velmi úspěšný rok 2025. Obecně se očekává, že jakmile nějaká komodita skokově vzroste, investoři se rozhodnou vybrat zisky, cena se následně konsoliduje a teprve poté je připravena k dalšímu růstu. Zlato a stříbro však letos tuto konsolidační fázi přeskočily a rostly prakticky nepřetržitě.
Psychologie trhu vs. fundamentální hnací síly
Cena zlata pokořila hranici 4600 dolarů za trojskou unci. To už je pouze 8,7 % od psychologické mety 5000 dolarů. Pokud by tuto úroveň překonala velmi rychle, mohl by nastoupit efekt laviny – případně strach z toho, že lidem „ujede vlak“. O takovém milníku by se začalo psát i v mainstreamovém tisku, což by přilákalo ještě výrazně více nových zájemců. Tento růst je však zatím postaven především na burzovní psychologii. Daleko zajímavější otázkou je, zda za růstem ceny zlata stojí i fundamentálnější argumenty.
Geopolitická nestabilita jako hlavní motor
V poslední době dominují především dva zásadní faktory. Po tom, co Trump nechal zatknout venezuelského prezidenta a následně ho převezl na americkou půdu, aby stanul před soudem, se celková geopolitická situace stala extrémně výbušnou. Pokud Venezuela přestane dodávat ropu na Kubu, ocitne se tamní režim v existenčních potížích. Trump přitom otevřeně hovoří o možném vojenském zásahu v Íránu, o potřebě vlastnit Grónsko nebo o tom, že kolumbijský prezident by mohl být další na řadě. Všechny tyto informace výrazně zvyšují celosvětovou nestabilitu. Zároveň si většina ohrožených politiků a vůdců musí vytvářet značné finanční rezervy pro případ problémů. Držet peníze v dolarech nemusí být v takové situaci nejlepší nápad. Zlato tak zůstává osvědčeným prostředkem uchování hodnoty a univerzálním platidlem prakticky kdekoliv na světě.
Politický tlak na Fed a oslabení důvěry v dolar
Druhým silným faktorem je zahájení vyšetřování současného šéfa Fedu Jeroma Powella ministerstvem spravedlnosti. Oficiálním důvodem má být financování renovace budov Fedu, ale prakticky nikdo nepochybuje, že jde o politický nátlak, aby Powell pokračoval ve snižování úrokových sazeb. Trump je přesvědčen, že jeho ekonomický plán brzdí především vysoké sazby amerického dolaru. Fed se tak stal jeho politickým protivníkem.
Trump plánuje nahradit Powella loajálním člověkem, který bude centrální banku chápat jako nástroj washingtonské politiky. Takový vývoj výrazně omezuje nezávislost a kredibilitu měnové autority. A protože zlato je tradičně vnímáno jako pojistka proti špatné měnové politice a oslabení důvěry v papírové peníze, nelze se divit, že jeho cena v roce 2026 pokračuje v silném růstu.