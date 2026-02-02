Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Poradna: Když budu pracovat o rok déle, jak mi stoupne důchod? Vyplatí se mi to?

Adam: V létě budu moci odejít do řádného důchodu. Zatím nechci. V práci mám hezké peníze a jsem spokojený a zaměstnavatel mi řekl, že se mnou počítá na několik let. Když půjdu do důchodu o rok později, tak bych na tom měl být finančně lépe. O kolik? Vyplatí se mi to?

Dosažení řádného důchodového věku není samozřejmě důvod pro ukončení zaměstnání a podání žádosti o starobní důchod. Do řádného důchodu můžete odejít i později. Pokud budete pracovat bez pobírání starobního důchodu, tak budete mít následně výhodnější výpočet starobního důchodu. Za každých odpracovaných 90 dní se zvýší zápočet do doby pojištění, a to o 1,5 % výpočtového základu, jak vyplývá z § 34, odstavce 3) zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Z důvodu započtení vyšší doby pojištění je v takovém případě řádný starobní důchod vyšší.

Praktický příklad

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten důsledek odpracování jednoho roku navíc po dosažení řádného důchodového věku bez pobírání starobního důchodu u různých osobních vyměřovacích základů (průměrných mezd za odpracované roky). Vždy při získání doby pojištění v rozsahu 45 let, bez zohlednění výchovného, ať máte nějakou představu. Všechny výpočty jsou provedeny dle výpočtové formule důchodu v roce 2026. Ve druhém sloupci máme vypočten klasický řádný starobní důchod ke dni dosažení řádného důchodového věku a ve třetím sloupci máme vypočten starobní důchod, pokud se rok „přesluhuje“ a odejde do důchodu o rok později.

Osobní vyměřovací základ Normální starobní důchod Přesluhování jeden rok
40000 Kč 22479 Kč 24047 Kč
50000 Kč 24228 Kč 25952 Kč
60000 Kč 25977 Kč 27857 Kč
70000 Kč 27726 Kč 29762 Kč
80000 Kč 29475 Kč 31667 Kč

Důchod je vyšší, ale nevyplatí se to

Přestože je z důvodu zaměstnání a pozdějšího odchodu do důchodu výsledný měsíční starobní důchod vyšší, tak se tento krok finančně nevyplatí. V praxi oblíbenější a finančně výhodnější variantou je současné pobírání řádného starobního důchodu a mzdy ze zaměstnání. V řádném důchodovém věku totiž nejsou žádná příjmová omezení. Můžete klidně pracovat na smlouvu na dobu neurčitou a mít libovolnou mzdu. Můžete tedy pracovat na stejný úvazek a se stejnou mzdou jako doposud. V takovém případě byste současně pobíral řádný starobní důchod a mzdu ze zaměstnání. Váš měsíční disponibilní příjem by byl vyšší a měl byste možnost si našetřit za několik měsíců zajímavou částku, se kterou můžete pochopitelně disponovat dle svých potřeb a přání. Finančně si v takovém případě polepšíte ihned a významně. Navíc ze mzdy budete platit nižší daně.

Úspora na sociálním pojištění

Pracující řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na pojištění v rozsahu 6,5 % z vyměřovacího základu, kterým je u zaměstnání hrubá mzda, jak vyplývá z § 7e zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti č. 589/1992 Sb. Např. při hrubé mzdě 45000 Kč činí již úspora na sociálním pojištění 2925 Kč, což jsou již velmi významné peníze.

Závěrem

Podmínky pro zaměstnance v důchodovém věku jsou příznivé. Výdělek není nikterak omezen a současně je možné k tomu pobírat řádný starobní důchod v plném rozsahu, přičemž náleží i sleva na sociálním pojištění. Kdo chce v důchodovém věku pracovat, ten si o starobní důchod požádá a pobírá současně starobní důchod a mzdu ze zaměstnání. Finanční benefit z tohoto rozhodnutí pociťuje finanční rozpočet ihned, a to významně. Pracovat a pobírat současně mzdu a důchod a mít slevu na sociálním pojištění při výpočtu čisté mzdy je výhodnější.

Petr Gola

