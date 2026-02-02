Poradna: Když budu pracovat o rok déle, jak mi stoupne důchod? Vyplatí se mi to?
Adam: V létě budu moci odejít do řádného důchodu. Zatím nechci. V práci mám hezké peníze a jsem spokojený a zaměstnavatel mi řekl, že se mnou počítá na několik let. Když půjdu do důchodu o rok později, tak bych na tom měl být finančně lépe. O kolik? Vyplatí se mi to?
Dosažení řádného důchodového věku není samozřejmě důvod pro ukončení zaměstnání a podání žádosti o starobní důchod. Do řádného důchodu můžete odejít i později. Pokud budete pracovat bez pobírání starobního důchodu, tak budete mít následně výhodnější výpočet starobního důchodu. Za každých odpracovaných 90 dní se zvýší zápočet do doby pojištění, a to o 1,5 % výpočtového základu, jak vyplývá z § 34, odstavce 3) zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Z důvodu započtení vyšší doby pojištění je v takovém případě řádný starobní důchod vyšší.
Praktický příklad
V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten důsledek odpracování jednoho roku navíc po dosažení řádného důchodového věku bez pobírání starobního důchodu u různých osobních vyměřovacích základů (průměrných mezd za odpracované roky). Vždy při získání doby pojištění v rozsahu 45 let, bez zohlednění výchovného, ať máte nějakou představu. Všechny výpočty jsou provedeny dle výpočtové formule důchodu v roce 2026. Ve druhém sloupci máme vypočten klasický řádný starobní důchod ke dni dosažení řádného důchodového věku a ve třetím sloupci máme vypočten starobní důchod, pokud se rok „přesluhuje“ a odejde do důchodu o rok později.
|Osobní vyměřovací základ
|Normální starobní důchod
|Přesluhování jeden rok
|40000 Kč
|22479 Kč
|24047 Kč
|50000 Kč
|24228 Kč
|25952 Kč
|60000 Kč
|25977 Kč
|27857 Kč
|70000 Kč
|27726 Kč
|29762 Kč
|80000 Kč
|29475 Kč
|31667 Kč
Důchod je vyšší, ale nevyplatí se to
Přestože je z důvodu zaměstnání a pozdějšího odchodu do důchodu výsledný měsíční starobní důchod vyšší, tak se tento krok finančně nevyplatí. V praxi oblíbenější a finančně výhodnější variantou je současné pobírání řádného starobního důchodu a mzdy ze zaměstnání. V řádném důchodovém věku totiž nejsou žádná příjmová omezení. Můžete klidně pracovat na smlouvu na dobu neurčitou a mít libovolnou mzdu. Můžete tedy pracovat na stejný úvazek a se stejnou mzdou jako doposud. V takovém případě byste současně pobíral řádný starobní důchod a mzdu ze zaměstnání. Váš měsíční disponibilní příjem by byl vyšší a měl byste možnost si našetřit za několik měsíců zajímavou částku, se kterou můžete pochopitelně disponovat dle svých potřeb a přání. Finančně si v takovém případě polepšíte ihned a významně. Navíc ze mzdy budete platit nižší daně.
Úspora na sociálním pojištění
Pracující řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na pojištění v rozsahu 6,5 % z vyměřovacího základu, kterým je u zaměstnání hrubá mzda, jak vyplývá z § 7e zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti č. 589/1992 Sb. Např. při hrubé mzdě 45000 Kč činí již úspora na sociálním pojištění 2925 Kč, což jsou již velmi významné peníze.
Závěrem
Podmínky pro zaměstnance v důchodovém věku jsou příznivé. Výdělek není nikterak omezen a současně je možné k tomu pobírat řádný starobní důchod v plném rozsahu, přičemž náleží i sleva na sociálním pojištění. Kdo chce v důchodovém věku pracovat, ten si o starobní důchod požádá a pobírá současně starobní důchod a mzdu ze zaměstnání. Finanční benefit z tohoto rozhodnutí pociťuje finanční rozpočet ihned, a to významně. Pracovat a pobírat současně mzdu a důchod a mít slevu na sociálním pojištění při výpočtu čisté mzdy je výhodnější.
