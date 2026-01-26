Poradna: Pokles příjmů a důchod
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 297×
Milan: Do důchodu mi chybí přes tři roky. Na podzim minulého roku jsem dostal výpověď. Podařilo se mi rychle najít nové zaměstnání. Bohužel však za výrazně nižší mzdu. Mám i za cenu nižší mzdy pracovat až do normálního důchodu, nebo bude pro mě výhodnější odejít do předčasného důchodu?
S ohledem na budoucí výpočet vašeho starobního důchodu je pro vás jednoznačně pozitivní, že se vám podařilo si rychle najít nové pracovní uplatnění, i když za cenu nižší mzdy. V dotazu neuvádíte žádné konkrétní údaje, nicméně nejvyšší důchod budete mít, když budete pracovat až do dosažení řádného důchodového věku a vyhnete se trvale krácenému předčasnému důchodu.
Související
Důchodové vstupní údaje
Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu neboli průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky a získané době pojištění v celých ukončených letech. Zaměstnáním až do dosažení řádného důchodového věku pochopitelně maximalizujete svoji dobu pojištění, což je pro Vás velmi příznivé. Doba pojištění se počítá vždy u zaměstnání stejně, bez ohledu na výši hrubé měsíční mzdy.
Tři roky nižší příjem nevadí
Osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se počítá z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2025. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2029 se bude osobní vyměřovací základ počítat z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2028. Průměrná důchodová mzda se tak počítá za velmi dlouhé období a tři roky nižší příjem ovlivní výši důchodu méně, než by se na první pohled mohlo zdát. Každý příjmový rok má totiž při výpočtu starobního důchodu stejnou roli.
Příjmy v roce odchodu do důchodu se již nepočítají
Pokud budete odcházet do řádného starobního důchodu v průběhu roku 2029, tak dosažené příjmy během roku 2029 již nebudou mít vůbec vliv na výši osobního vyměřovacího základu. Příjmy v roce odchodu do důchodu se již nezapočítávají. Doba pojištění se samozřejmě počítá.
Starobní důchod budete mít citelně vyšší
Pokud budete pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, tak budete mít měsíční částku starobního důchodu výrazně vyšší než při odchodu do předčasného důchodu. Z důvodu práce za nízkou mzdu nebudete mít řádný důchod nižší než předčasný důchod. A to i při práci za minimální mzdu, která v letošním roce činí 22400 Kč.
Krácení u předčasného důchodu
Při volbě předčasného důchodu je totiž nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, přičemž krácení je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Navíc se z důvodu odchodu do předčasného důchodu získá nižší doba pojištění než při výkonu zaměstnání až do dosažení řádného důchodového věku.
Závěrem
Nižší mzda v předdůchodovém věku je pro Vás jistě nepříjemná, obzvláště když Vaše předchozí příjmy byly vyšší. Pokles Vaší současné životní úrovně však bude mít nižší vliv na Váš budoucí starobní důchod, než očekáváte. Při výpočtu důchodu se totiž hodnotí příjmy za velmi dlouhé období a několik příjmově lepších nebo příjmově horších let částku důchodu ovlivní méně, než většina žadatelů o starobní důchod očekává. Z finančního hlediska je pro Vás řádný důchod výhodnější. Předčasný důchod je vhodné zvažovat z jiných důvodů. Pro názornost si můžete vliv horšího příjmu v posledních třech letech na částku osobního vyměřovacího základu před odchodem do důchodu vypočítat v naší kalkulačce.
TIP: Kalkulačka průměrné důchodové mzdy