Poradna: Zaměstnavatel mě tlačí do předčasného důchodu
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 144×
Nela: V lednu budu moci odejít do předčasného důchodu, chci ovšem pořád pracovat. Šéf se mě snaží přesvědčit, ať jdu do předčasného důchodu. Údajně by potom pro mě měli práci na dohodu. Teď nevím, co mám dělat. Nechci jít do předčasného důchodu, ale nevím, jaká je moje pracovní budoucnost.
Odchod do předčasného důchodu je pouze Vaším osobním rozhodnutím. Zaměstnavatel Vás nemůže donutit odejít do předčasného důchodu. Výběr termínu odchodu do důchodu je zcela na Vás. Pokud chcete pracovat až do řádného důchodového věku, tak na požadavek šéfa v žádném případě nepřistupujte.
Nárok na odstupné
Jestliže pro Vás nemá Váš zaměstnavatel práci, potom Vám bude muset dát výpověď pro nadbytečnost a bude Vám náležet odstupné v souladu se zákoníkem práce. Pokud byste podala výpověď Vy sama, tak byste na odstupné nárok neměla. Když obdržíte výpověď, potom Vám navíc poplyne výpovědní lhůta, během které budete mít nárok na klasickou mzdu.
Evidence na úřadu práce
Od roku 2026 je výhodnější výpočet podpory v nezaměstnanosti. Peníze na úřadu práce jsou vyšší než v minulých letech. Před případným odchodem do předčasného důchodu by bylo pro Vás lepší nejdříve vyčerpat podporu v nezaměstnanosti. Lidé starší 57 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti dokonce 11 měsíců. Evidencí na úřadu práce, kdybyste pobírala podporu v nezaměstnanosti, byste si zvýšila celkovou dobu pojištění ovlivňující výši Vašeho důchodu a současně si snížila krácení za předčasnost z důvodu pozdějšího odchodu do předčasného důchodu. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční důchod.
Otevřená komunikace s Vaším šéfem
V dotazu neuvádíte podrobnosti o Vaší současné pracovní situaci, např. v jaké finanční a ekonomické situaci je firma, zdali můžete danou situaci řešit s více postaveným vedoucím, jaké máte pracovní výsledky, apod. Pokud jste v zaměstnání spokojená, tak je vhodné danou situaci otevřeně řešit s tím, že nemáte v plánu odcházet do předčasného důchodu a že svoji práci vykonáváte kvalitně a zodpovědně a že tlak Vašeho šéfa na Váš odchod do předčasného důchodu je nepřípustný. V žádném případě Vás nemůže nikdo nutit do odchodu do důchodu. Důchodové rozhodování je pouze Vaší osobní záležitostí.
Hledání nového zaměstnání
Pokud jste z dané situace znechucena a nespokojená, tak můžete samozřejmě hledat nové pracovní uplatnění, přičemž během hledání budete stále pokračovat u současného zaměstnavatele a případnou výpověď byste podala, až byste měla domluven nástup do nového zaměstnání. Rozhodně však o své pracovní budoucnosti rozhodujete Vy sama. Jestliže by chtěl Váš zaměstnavatel snižovat počty zaměstnanců, potom by Vám musel dát klasickou výpověď s nárokem na odstupné.
Závěrem
Přestože je pravděpodobně současná atmosféra u Vašeho zaměstnavatele nepříjemná, tak je vhodné ji řešit a zcela jednoznačně odmítnout možnost odchodu do předčasného důchodu. Možná se následně situace uklidní a budete se moci opět soustředit pouze na práci. Kdybyste dostala výpověď pro nadbytečnost, potom byste měla nárok na zákonné odstupné. V takovém případě Vám doporučuji se po uplynutí výpovědní lhůty registrovat na úřad práce. Když chcete odejít až do řádného důchodu, tak byste si hledala nové zaměstnání a možná by se Vám podařilo najít ještě lepší práci za více peněz, než máte nyní.
