Poradna: Musím zdanit nízký příjem z nájmu, když jsem zaměstnanec?
štítky Daně Realitní trh čtení na 2 minuty | přečteno 649×
Tomáš: Od února loňského roku jsem začal pronajímat byt po babičce. Byt pronajímám kamarádovi, abych měl jistotu příjmu. Samotný nájem není velký, pouze 6000 Kč měsíčně. Musím takový nízký nájem zdaňovat, když platím všechny daně ze zaměstnání?
Zaměstnanci, kteří po celý rok 2025 pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo postupně pro více zaměstnavatelů za sebou a přitom měli u každého zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, mohou svého posledního zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně, jestliže neměli jiné zdanitelné příjmy (ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového příjmu, z nájmu nebo z ostatních zdanitelných příjmů) vyšší než 20000 Kč, přičemž příjmy podléhající srážkové dani se do limitu nepočítají. Vy tuto podmínku nesplňujete a budete si muset sám podat daňové přiznání. Roční příjmy máte nad limit a z příjmů z nájmu se pochopitelně srážková daň neplatí.
Související
Nízký příjem, přesto povinnost daňového přiznání
Pokud jste měl v únoru až prosinci loňského roku příjem z nájmu 6000 Kč, tak je to celkem 66000 Kč, což je důvod pro povinné podání daňového přiznání. Vašeho zaměstnavatele nemůžete požádat o roční zúčtování daně. K vyplněnému daňovému přiznání však budete potřebovat od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech, které bude nedílnou součástí daňového přiznání.
Čtyřstránkové daňové přiznání
Vzhledem k tomu, že máte současně příjem ze závislé činnosti (zaměstnání) a nájmu, tak budete vyplňovat standardní čtyřstránkové daňové přiznání, a to včetně přílohy číslo dvě, kde vypočítáte dílčí daňový základ z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů. Výdaje budete moci uplatnit ve skutečné výši nebo příslušným 30% výdajovým paušálem. Celkovým daňovým základem bude součet dílčích daňových základů ze zaměstnání (dle § 6) a z nájmu (dle § 9). Rozhodné daňové skutečnosti ze zaměstnání, jako je celková roční hrubá mzda a celková zaplacená zálohová daň během roku, zjistíte právě z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele.
Přehledy vyplňovat nebudete
Vyplnění a odevzdání daňového přiznání se dle zaslaných údajů nevyhnete, přehledy pro OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu však vyplňovat nebudete. Z příjmů z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů se nikdy neplatí sociální a zdravotní pojištění. Veškeré povinnosti ohledně sociálního a zdravotního pojištění máte splněny odvodem povinného pojistného ze zaměstnání. Do přehledů se vyplňuje pouze daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti, což není váš případ.
Závěrem
I když nemáte vysoký roční příjem z nájmu, tak máte povinnost odevzdání daňového přiznání a nemůžete svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. Celkový roční daňový nedoplatek však bude nízký, protože pro příjmy ze zaměstnání jste odváděl během roku daňové zálohy a pro příjmy z nájmu uplatníte i související výdaje. Sociální ani zdravotní pojištění se z nájmu neplatí.
TIP: Kalkulačka daně z příjmu pro OSVČ