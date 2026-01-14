Poradna: Když teď prodám byt, budu platit daně?
štítky Daně Osobní finance Realitní trh čtení na 3 minuty | přečteno 110×
Marta: Uvažuji o prodeji bytu, který jsem zdědila po otci a dva roky jsem ho pronajímala. Přestěhovala jsem se za přítelem a řešit pronájem z jiného města nechci. Jaké daňové dopady pro mě bude mít prodej bytu?
Při splnění zákonných povinností je prodej nemovitostí osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Pro daňové účely je velmi důležité, zdali měl v prodávané nemovitosti prodejce bydliště a je-li prodejem řešena jeho vlastní bytová potřeba, nebo zdali byl dodržen časový test.
Dodržení desetiletého časového testu
Vzhledem k tomu, že jste byt pronajímala a neměla v něm tedy bydliště, tak blíže vysvětlím podmínky dodržení časového testu. Od roku 2021 platí, že když mezi nabytím a prodejem bytu uplynulo deset let, tak je splněna zákonná podmínka pro daňové osvobození, neboť je dodržen časový test. Vzhledem k tomu, že jste byt zdědila po otci, tak se do časového testu započítává i doba vlastnění předmětného bytu Vaším otcem. Pokud je v součtu vlastnictví bytu Vaším otcem a Vámi v rozsahu alespoň zmíněných deseti let, tak nebudete z prodeje bytu platit daň z příjmů, neboť bude prodej od daně z příjmů osvobozen, jak vyplývá z § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění. Při dodržení časového testu můžete inkasované peníze použít libovolným způsobem.
Řešení vlastní bytové potřeby a neplacení daně z příjmů
Na doplnění uvádím, že v § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů je mimo jiné uvedeno, že příjem z prodeje bytu je od daně osvobozen, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby. V § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů je mimo jiné uvedeno, že příjem z prodeje nemovitosti, ve které neměl prodávající bydliště, je od daně z příjmů osvobozen, jestliže je prodejem nemovitosti řešena vlastní bytová potřeba. Při nedodržení časového testu byste tedy daň z příjmů z prodeje neplatila pouze tehdy, když budete inkasovanou částkou řešit vlastní bytovou situaci.
Nedodržení zákonných podmínek, zdanění dle § 10 zákona o daních z příjmů
Jestliže byste nesplnila podmínky pro daňové osvobození z prodeje bytu, potom byste musela příjem z prodeje zdanit a uvést do daňového přiznání. Daňovým základem dle § 10 by byl příjem ponížený o související výdaje a bylo by nutné vyplnit přílohu číslo dvě daňového přiznání. Prodej bytu v roce 2026 při nedodržení podmínek pro daňové osvobození by ovlivňoval až daňové povinnosti za rok 2026, což by se projevilo v daňovém přiznání podávaném za rok 2026 na jaře 2027.
Daň z nemovitých věcí pro rok 2026 platit budete
Z formulace dotazu vyplývá, že k 1. lednu letošního roku jste stále vlastníkem daného bytu, který jste zdědila po otci. To znamená, že daň z nemovitých věcí pro rok 2026 budete platit, i když v následujících týdnech byt prodáte. Daň z nemovitých věcí pro rok 2026 platí vlastníci nemovitostí zapsaní v katastru nemovitostí k 1. lednu letošního roku. Změna vlastníka nemovitosti během roku již nemá na výši daně vliv. Daň z nemovitých věcí tak zaplatíte v plném rozsahu, bez ohledu na to, zda budete byt vlastnit celý rok, či pouze po část roku. Případný nový vlastník bude platit daň z nemovitých věcí až pro rok 2027.
Sociální a zdravotní pojištění se neplatí
Z pasivních příjmů se sociální a zdravotní pojištění neplatí, bez ohledu na inkasovanou částku. Z případného prodeje bytu byste tedy sociální a zdravotní pojištění neplatila. Samozřejmě prodej bytu Vám nijak nezvýší Váš budoucí důchod a ani nemá vliv na případné nemocenské dávky. Na doplnění uvádím, že daň z nabytí nemovitých věcí byla od roku 2020 zrušena.