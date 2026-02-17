Umělý ratan vs. přírodní dřevo: Který materiál pro zahradní nábytek je ten nejlepší?
Pokud vás zrovna čeká výběr zahradního nábytku, věřte, že zdaleka nejde jen o jeho design, ale také o nabízený komfort, životnost a údržbu. Zahrada, terasa nebo balkon jsou místem odpočinku, kde chcete trávit čas v naprostém pohodlí. Právě proto se mnoho lidí při rozhodování setkává se zásadní otázkou: zvolit moderní umělý ratan, nebo vsadit na klasické přírodní dřevo? Každý z těchto materiálů má své silné i slabší stránky a ideální volba závisí na vašich prioritách. Možná vám ale v rozhodování pomohou následující řádky.
Umělý ratan: Moderní řešení bez starostí
Umělý ratan si v posledních letech získal zástup fanoušků, a to především díky své praktičnosti. Tento materiál je navržen tak, aby odolával povětrnostním vlivům, UV záření i vlhkosti. Nábytek z umělého ratanu si dlouhodobě zachovává barvu, nedeformuje se a není náchylný k praskání.
Velkou výhodou je i jeho minimální údržba. Stačí jej občas opláchnout vodou nebo otřít vlhkým hadříkem a je opět připraven k použití. Umělý ratan je lehký, což oceníte při přemisťování nábytku nebo při sezónním ukládání. Díky moderním technologiím navíc působí velmi elegantně a snadno zapadne do současných exteriérů.
Přírodní dřevo: Nadčasová klasika s charakterem
Přírodní dřevěný nábytek má své nezaměnitelné kouzlo. Přináší do zahrady pocit tepla, přirozenosti a harmonie s okolím. Každý kus je originál, ať už jde o kresbu dřeva nebo drobné barevné odchylky. Dřevo působí autenticky a často je volbou těch, kteří preferují spíš rustikální styl a přírodní materiály.
Na druhou stranu je potřeba počítat s pravidelnou údržbou. Aby si dřevo zachovalo svůj vzhled a odolnost, vyžaduje ochranné nátěry, olejování nebo lazurování. Bez této péče může časem šednout, praskat nebo být náchylnější k vlhkosti a škůdcům. Odměnou je však osobitý vzhled, který s časem získává patinu. Pokud vám tak nevadí věnovat nábytku nějaký čas navíc, dřevo je skvělá volba.
Porovnání z hlediska životnosti a komfortu
Z hlediska životnosti má umělý ratan jasné plusové body zejména pro ty, kteří chtějí nábytek ponechat venku po celý rok. Nevyžaduje zazimování a lépe odolává extrémním podmínkám. Dřevo je naopak vhodnější pro ty, kteří jsou ochotni věnovat mu již zmíněnou pravidelnou péči a chránit jej před nepříznivým počasím.
Pokud jde o pohodlí, oba materiály mohou nabídnout vysoký komfort, zejména v kombinaci s kvalitními podsedáky a polštáři. Rozhodující je spíše konstrukce a ergonomie než samotný materiál.
Jak se rozhodnout a kde vybírat?
Při výběru zahradního nábytku zvažte, kolik času chcete věnovat údržbě, jaký styl preferujete a jak bude nábytek využíván. Pro moderní, bezúdržbové řešení je ideální umělý ratan. Pokud dáváte přednost přírodnímu vzhledu a nevadí vám pravidelná péče, dřevo může být tou správnou volbou. Inspiraci a široký výběr zejména ratanového nábytku nabízí například e-shop Furnivo.
Dá se říct, že univerzální odpověď neexistuje – nejlepší materiál pro zahradní nábytek může být umělý ratan i přírodní dřevo – stačí vědět, jaké jsou vaše požadavky. Oba materiály mají bezesporu své příznivce. Klíčem k dobrému rozhodnutí je zvážit vlastní očekávání, způsob využití a ochotu věnovat nábytku péči. Pokud zvolíte promyšleně, odměnou vám bude pohodlné a stylové zázemí pro relaxaci na čerstvém vzduchu po mnoho sezón.
